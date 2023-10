Le Microsoft Store a un nouveau site Web, et il est superbe

Il y a quelques années, l’installation d’applications et de programmes sous Windows se résumait à télécharger les applications à partir de sites Web tiers et à exécuter les programmes d’installation sur votre PC.

Bien que cette méthode soit encore très utilisée aujourd’hui, Microsoft a rendu les choses un peu plus analogues à un smartphone à partir de 2012 avec le lancement du Microsoft Store, qui vous permet de télécharger des applications et des jeux par le biais d’une boutique d’applications centralisée. Le Microsoft Store dispose également d’une version Web, qui bénéficie aujourd’hui d’une mise à jour très attendue.

Microsoft vient de publier une nouvelle version Web du Microsoft Store, qui remplace l’ancienne. Contrairement à son prédécesseur, qui était basé sur une base de code React dépassée, la nouvelle boutique en ligne utilise des technologies modernes telles que Shoelace, Lit, Vite et un backend ASPNET C#.

La nouvelle expérience ressemble également beaucoup plus à la version Windows 11 du Microsoft Store, la principale différence notable étant que la barre de navigation est située en haut plutôt que sur le côté gauche. Ce n’est pas identique à 100 %, mais c’est plus ressemblant.

The old site was a React codebase built on an obsoleted UI framework. We created a fresh user experience with a thoughtfully designed interface, easier ways to discover new apps, modern web tech stack. I hope folks will find it useful.

— Judah Gabriel (@JudahGabriel) October 6, 2023