Un démontage d’APK a permis de découvrir que Google pourrait travailler sur la possibilité de transférer des appels vidéo et d’autres données entre appareils. La fonction, précédemment appelée « Link your devices » (Lier vos appareils), change de nom et s’appelle désormais « Device Groups » (Groupes d’appareils).

La fonction a été découverte par @AssembleDebug/TheSPAndroid. Elle permettra aux appareils Android de fonctionner « mieux ensemble », une initiative sur laquelle Google travaille depuis un certain temps déjà entre ses appareils Android, ChromeOS et Home.

On ne sait pas grand-chose de cette fonctionnalité pour l’instant, si ce n’est que les utilisateurs pourront ajouter des appareils utilisant le même compte Google à un groupe, soit lors de la configuration, soit plus tard, comme le montrent les captures d’écran de configuration partagées ci-dessous. Deux des cas d’utilisation des groupes d’appareils sont le transfert d’appels vidéo actifs entre appareils et le partage de l’accès à Internet lorsque d’autres appareils sont hors ligne.

Les groupes d’appareils sont probablement conçus à partir du SDK cross-device que Google met à la disposition des développeurs. Cela signifie que les applications devront être mises à jour pour prendre en charge les groupes d’appareils afin que les utilisateurs puissent profiter de la fonctionnalité.

Fonctionnement des groupes d’appareils

Pour transférer un appel vidéo actif d’un appareil à l’autre, les utilisateurs n’auront qu’à appuyer sur un bouton dans l’application d’appel vidéo et à sélectionner l’appareil vers lequel ils souhaitent transférer l’appel. L’appel vidéo est alors transféré en toute transparence sur le nouvel appareil.

Pour partager l’accès à l’Internet lorsque d’autres appareils sont hors ligne, les utilisateurs devront probablement activer la fonction sur l’appareil qui dispose de l’accès à l’Internet. Une fois la fonction activée, les autres appareils du groupe pourront se connecter au hotspot Internet du premier appareil.

Google n’a pas encore officialisé ni annoncé de date de sortie pour les groupes d’appareils. Toutefois, étant donné l’engagement de Google en faveur de l’initiative « Mieux ensemble » et du fait que la fonctionnalité semble presque terminée — d’après les captures d’écran rassemblées — il est permis de penser que la sortie n’est pas très éloignée.