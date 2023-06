Le Microsoft Store ajoute des composants pour les appareils Surface grâce au partenariat avec iFixit

Microsoft est la dernière grande entreprise technologique à se lancer dans la réparation. Microsoft s’est associée à iFixit pour mettre à disposition des composants de remplacement pour les appareils Surface dans le Microsoft Store.

Microsoft élargit ses options de réparation en facilitant l’auto-réparation des appareils Surface pour les consommateurs ayant des connaissances techniques. Dans le cadre de cette initiative, Microsoft propose désormais des composants de remplacement pour les appareils hors garantie.

L’entreprise explique que l’objectif est de permettre aux « consommateurs techniquement compétents » d’effectuer plus facilement des réparations hors garantie sans avoir à amener leurs produits dans un magasin ou à payer pour expédier leurs produits à Microsoft pour réparation. Mais, seul un nombre limité de pièces de rechange est disponible à ce jour… et certaines d’entre elles sont plutôt chères. Par exemple, si vous souhaitez remplacer un écran Surface Pro 9 cassé, vous devrez débourser 435 euros. Cependant, il existe des composants moins chers, comme les caméras, les haut-parleurs et les supports.

Les clients peuvent trouver des informations sur le dépannage et la réparation, ainsi qu’une liste des composants de remplacement disponibles, des guides de service et des outils pertinents sur iFixit.

Lors de l’achat d’un composant de remplacement, les composants collatéraux nécessaires seront inclus, mais les outils de réparation sont vendus séparément par iFixit. L’entreprise insiste sur le fait qu’il est essentiel de respecter les instructions fournies dans le guide de service ou l’article Microsoft correspondant.

Les options de réparation pour les outils de service Microsoft Surface couvrent une variété d’appareils, notamment Surface Pro 7, 8, 9 et 9 5G, Surface Laptop 3, 4 et 5, Surface Laptop Go 2, Laptop Studio et Studio 2+.

Disponibilité

Les clients en France, aux États-Unis et au Canada auront dans un premier temps la possibilité d’acheter des composants de remplacement depuis le Microsoft Store. Les revendeurs commerciaux des autres marchés Surface auront accès à ces composants par le biais de leurs canaux existants. Microsoft a également déclaré que des mises à jour concernant la disponibilité sur d’autres marchés seront fournies en temps voulu.

Tim McGuiggan, vice-président de Devices Services & Product Engineering, a commenté l’annonce en ces termes :