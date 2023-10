Apple devrait rafraîchir l’iPad, l’iPad mini et l’iPad Air cette semaine

Vous remarquerez que les nouveaux iPad Pro ne sont pas mentionnés dans cette fuite. Les tablettes les plus chères d’Apple devraient être mises à jour en 2024, et il semble qu’elles pourraient également passer à des écrans OLED.

Les fuites et les rumeurs concernant un nouveau modèle d’iPad de base ont été relativement peu nombreuses : on a parlé de « mises à niveau des spécifications », mais c’est normal pour un nouveau modèle. Il serait intéressant que l’Apple Pencil 2 soit pris en charge et que l’autonomie de la batterie soit améliorée.

L’iPad d’entrée de gamme a été mis à jour pour la dernière fois en 2022. Il a finalement abandonné le bouton Home et adopté le look de l’iPad Pro, alors ne vous attendez pas à trop de changements de design cette fois-ci.