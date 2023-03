Windows 11 teste les mises à jour du Microsoft Store

Les nouvelles mises à jour ne sont pas révolutionnaires, mais au moins elles n’aggravent pas la situation du Microsoft Store. En février dernier, Microsoft a commencé à autoriser les publicités dans les résultats de recherche et sous les listes d’applications, à l’instar de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google.

Microsoft a publié aujourd’hui deux nouvelles versions de Windows 11 à des fins de test : la build 25330 de Windows 11 Insider Preview dans le canal Canary, et la build 23424 de Windows 11 Insider Preview dans le canal Dev. Les deux versions incluent une nouvelle mise à jour du Microsoft Store avec une nouvelle façon d’installer des applications et des jeux gratuits — si vous survolez une application dans les résultats de recherche, une carte agrandie apparaîtra avec un bouton d’installation.