Les nouveaux Mac M3 d’Apple pourraient être lancés d’un jour à l’autre

Comme toujours avec les rumeurs, il convient d’être prudent et de ne pas les prendre pour argent comptant, même si MacRumors est une source d’information généralement fiable pour tout ce qui touche à Apple, et qu’il précise bien qu’il s’agit d’une source fiable, comme indiquée.

Cela fait des mois que l’on entend dire qu’Apple pourrait lancer de nouveaux Mac en octobre, avec des appareils grand public comme le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air 13 pouces et l’iMac 24 pouces . Les produits haut de gamme, comme les MacBook Pro 16 et 14 pouces, devraient arriver en 2024. Un événement ne semble pas prévu (personne n’a entendu parler d’invitations), de sorte qu’un lancement par communiqué de presse semble probable à ce stade.

En juin dernier, il y avait donc un certain nombre de nouvelles machines concernées par l’éligibilité à la reprise, mais cette fois-ci, les plans d’Apple sont apparemment plus modestes, ce qui indique que les lancements d’octobre se feront à une plus petite échelle — peut-être même avec un seul appareil.