Asana ajoute de nouvelles fonctions d’IA pour simplifier la gestion de projet

by

by

Aujourd’hui, la plateforme de gestion du travail d’entreprise Asana a renforcé son offre avec une série de fonctions intelligentes d’IA visant à aider les organisations à améliorer leur façon de travailler et à obtenir des résultats commerciaux.

S’appuyant sur le Work Graph exclusif de l’entreprise, qui saisit la relation entre le travail d’une équipe, les informations relatives à ce travail et les personnes qui l’effectuent, les fonctionnalités permettent aux dirigeants d’exploiter l’IA pour gagner du temps et économiser des ressources, tout en améliorant les niveaux de clarté, de responsabilité et d’impact afin d’atteindre leurs objectifs.

« Asana associe l’IA et l’innovation humaine pour aider les dirigeants à comprendre comment le travail est effectué au sein de leur organisation en temps réel et à trouver des moyens de travailler plus efficacement », a déclaré Dustin Moskovitz, PDG de l’entreprise, dans un communiqué.

Ces fonctionnalités interviennent près de quatre mois après que l’entreprise a promis d’intégrer l’IA dans sa plateforme en mettant l’accent sur la sécurité et la transparence, depuis la pratique jusqu’au produit proprement dit. Elles donnent également une forte impulsion à l’entreprise face à la concurrence croissante dans le domaine de la gestion du travail.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’IA d’Asana ?

Pour aider les équipes à maximiser leur impact, Asana ajoute dès maintenant trois fonctionnalités d’IA générative axées sur la productivité : les champs intelligents, l’éditeur intelligent et les résumés intelligents.

Les champs intelligents génèrent automatiquement des champs personnalisés afin d’aider les équipes à mieux organiser leurs projets en vue d’une collaboration interfonctionnelle. L’éditeur intelligent génère des projets de notes dans des tons appropriés.

Enfin, la fonction de résumé intelligent produira des points forts à partir des descriptions de tâches et des commentaires, ainsi que des actions clés à entreprendre.

Asana précise que cette dernière sera également capable de générer des résumés et des actions à partir de transcriptions d’appels vidéo, ce qui permettra aux équipes de se mettre rapidement au travail.

Une fois ces fonctionnalités disponibles, les solutions seront complétées par des workflows intelligents, un outil dédié pour créer des workflows auto-optimisants avec des entrées en langage naturel, et un flux « smart digest » pour suivre les mises à jour et les changements du projet au fil du temps.

Plus de responsabilité et de clarté

Outre les fonctionnalités axées sur la productivité, le leader de la gestion du travail prévoit également d’ajouter des fonctions d’intelligence artificielle pour renforcer la responsabilisation des équipes. Cela commencera par le lancement d’un nouvel outil de statut intelligent qui utilisera des données de travail en temps réel pour créer des mises à jour de statut complètes pour les projets en cours. Il mettra en évidence les potentiels obstacles, les questions en suspens et bien plus encore, permettant aux équipes d’atteindre leurs objectifs en toute transparence.

Ensuite, en utilisant la même technologie qui alimente le statut intelligent, Asana fournira des réponses intelligentes aux questions en langage naturel sur des projets spécifiques. Cette capacité pourrait être utilisée pour obtenir rapidement des informations sur les projets, identifier les obstacles et déterminer les prochaines étapes.

Elle sera associée à une fonction plus large de « recherche intelligente » qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans l’ensemble du Work Graph en langage naturel afin d’obtenir des informations pertinentes sur différents projets.

Par exemple, on peut demander à Asana d’afficher les tâches assignées au cours du dernier mois ou les tâches achevées au cours de la même période et obtenir une vue d’ensemble détaillée des projets.

Enfin, l’entreprise a également indiqué qu’elle lancerait des outils pilotés par l’IA pour générer des objectifs pour les équipes, planifier différents scénarios et surveiller et ajuster les ressources de l’équipe, le tout en fonction de différents paramètres.

Une nouvelle ère dans la gestion du travail

Bien que la plupart de ces fonctionnalités soient prévues pour la fin de l’année ou pour l’été 2024, la démarche d’Asana met en évidence l’importance accrue accordée par l’entreprise à l’IA — une tendance observée dans presque toutes les technologies d’entreprise. Asana n’est toutefois pas la seule à s’intéresser au potentiel de l’IA pour simplifier la gestion du travail.