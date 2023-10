Google améliore l’expérience utilisateur du Pixel avec 7 ans de fonctionnalités et de mises à jour

Parallèlement à la sortie du très attendu smartphone Pixel 8 et de la Pixel Watch 2, Google nivelle par le haut son expérience utilisateur. À partir du Pixel 8, Google assurera une assistance logicielle pendant 7 ans. Cela inclut la fourniture de mises à niveau, de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour de sécurité. Cependant, Google n’a pas indiqué que cela s’appliquerait également à la Pixel Watch 2.

Le fait que Google ne prenne pas en charge ses anciens appareils a été critiqué par de nombreuses personnes. Les critiques n’hésitent pas à souligner qu’Apple et Samsung soutiennent tous deux leurs anciens appareils plus longtemps. La ligne initiale de Pixel notamment n’a bénéficié que de 3 ans de support. Ainsi, si vous achetez un de ces Pixel d’occasion qui a plus de 3 ans, vous ne bénéficierez pas de toutes les fonctionnalités et améliorations qu’Android et Google apportent régulièrement.

Ce n’est pas la première fois que Google ajuste son engagement en matière de mises à jour logicielles. Le Pixel 6 a établi une nouvelle norme, Google assurant son support pendant 5 ans après sa sortie. Cependant, cela est légèrement trompeur, car les mises à jour de la version Android ne durent que 3 ans, tandis que les mises à jour de sécurité se poursuivent pendant 5 ans.

L’avantage évident de cette nouvelle norme est que les propriétaires de Pixel 8 ne se sentiront pas obligés de se rendre au magasin tous les 3 ans pour tirer le meilleur parti du système d’exploitation Android. Les mises à jour d’Android tombant fréquemment, un appareil qui n’a pas été mis à jour peut sembler très différent de celui qui l’est, même si seulement un an s’est écoulé. La sécurité est un autre élément crucial des mises à jour.

Bien que l’amélioration de la sécurité d’un appareil ne soit pas aussi tape-à-l’œil qu’une mise à jour des fonctionnalités, elle est sans doute plus importante.

Corriger les erreurs même dans 7 ans

C’est d’autant plus important que les smartphones deviennent non seulement les dépositaires de données personnelles telles que les cartes de paiement, les comptes bancaires et les comptes de réseaux sociaux, mais aussi une cible de plus en plus importante pour les hackers. Par ailleurs, même si Google, comme d’autres fabricants de smartphones, intègre la conception et le développement de certains composants en interne pour ses smartphones, il dépend toujours de fabricants tiers, sans parler d’une multitude d’autres pièces provenant de fournisseurs. Chacune de ces pièces représente un potentiel de réglages et d’améliorations des performances, de correctifs de sécurité et d’autres mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles itérations de logiciels et de matériel sont développées.

Bien qu’aucun smartphone ne puisse promettre une sécurité parfaite, le nouvel engagement de Google signifie au moins l’assurance d’une plus grande probabilité que, lorsque des vulnérabilités sont découvertes, elles peuvent être corrigées, même si le smartphone approche de sa septième année de production.