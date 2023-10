La série d’ordinateurs monocartes Raspberry Pi a changé la donne dans le monde de l’informatique, en offrant une technologie abordable et accessible aux passionnés comme aux professionnels. Le dernier modèle de cette série, le Raspberry Pi 5, témoigne de l’innovation et du développement continus pour lesquels la Fondation Raspberry Pi est connue. Le mini PC Raspberry Pi 5 est désormais disponible en précommande auprès d’une grande variété de magasins en ligne.

Ce regard intéressant sur les détails techniques et l’histoire du développement du Raspberry Pi 5, met en lumière son architecture matérielle, les changements de fabrication, l’amélioration des performances et la rétrocompatibilité.

Le Raspberry Pi 5 est le fruit d’un processus de développement de plus de 8 ans, dont le coût est estimé à environ 25 millions de dollars. Ce délai important a permis à l’équipe Raspberry Pi de concevoir et d’optimiser méticuleusement l’appareil, ce qui a donné lieu à un système hautement intégré et efficace. L’architecture du Raspberry Pi 5 a évolué vers une conception « chiplet », avec le processeur d’application et le contrôleur d’E/S sous forme de puces séparées connectées via PCI Express. Ce choix de conception a permis une intégration et une optimisation plus étroites, améliorant ainsi les performances globales de l’appareil.

Comment le Raspberry Pi 5 a été conçu ?

Au cœur du Raspberry Pi 5 se trouve le nouveau processeur d’application Broadcom BCM2712. Ce processeur plus rapide, associé à un plus grand nombre de cœurs de CPU, augmente considérablement la puissance de traitement de l’appareil. Le processeur est complété par un contrôleur d’E/S personnalisé appelé rp1, qui gère les opérations d’entrée et de sortie de l’appareil. Le Raspberry Pi 5 comporte également des composants améliorés tels que le GPU, la mémoire, l’USB, l’affichage et les systèmes d’alimentation, ce qui contribue à l’amélioration de ses performances.

Le processus de fabrication du Raspberry Pi 5 a également subi des changements significatifs. L’appareil est construit à l’aide d’un processus de fabrication de 16 nm, un pas en avant par rapport aux précédents modèles. Ce nœud de processus plus petit permet d’incruster davantage de transistors dans le même espace, ce qui augmente la puissance de traitement de l’appareil tout en réduisant la consommation d’énergie. En outre, le Raspberry Pi 5 utilise la technique de soudure par refusion intrusive, qui garantit une connexion fiable et robuste entre les composants et la carte.

En termes de performances, le Raspberry Pi 5 surpasse son prédécesseur, le Raspberry Pi 4. Il dispose d’une bande passante mémoire et d’une bande passante de pipeline d’affichage multipliées par deux, ce qui se traduit par un fonctionnement plus fluide et une meilleure qualité d’affichage. Les vitesses plus élevées du processeur améliorent encore les performances de l’appareil, ce qui le rend adapté à des applications plus exigeantes.

Malgré ces améliorations, le Raspberry Pi 5 conserve une rétrocompatibilité avec les périphériques et accessoires du Raspberry Pi 4. Cela signifie que les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leur équipement existant avec le nouveau modèle, ce qui leur évite les coûts et les tracas liés à l’achat de nouveaux périphériques. Cependant, il y a quelques petites ruptures de compatibilité pour les utilisateurs avancés, qui sont des compromis nécessaires pour l’amélioration des performances et des fonctionnalités.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le Raspberry Pi 5 en introduit plusieurs nouvelles, notamment un bouton d’alimentation, une horloge en temps réel, un PCle et une sortie vidéo ciblée sur les très anciennes normes de télévision. Ces ajouts rendent l’appareil plus polyvalent et plus convivial, répondant ainsi à un plus grand nombre de cas d’utilisation.

Le Raspberry Pi 5 est le fruit d’une conception et d’un développement méticuleux. Il présente une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités tout en conservant la compatibilité avec les précédents modèles. Ses performances améliorées, associées à son prix abordable et à son accessibilité, en font un outil précieux pour les passionnés comme pour les professionnels. Le Raspberry Pi 5 témoigne de l’engagement de la Fondation Raspberry Pi en faveur d’une innovation et d’un développement continus, repoussant les limites de ce qui est possible avec les ordinateurs monocartes.

Raspberry Pi 5 : spécifications