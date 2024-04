Slack élargit l’accès à ses outils d’IA pour tous les clients payants

Depuis le début de l’année, Slack teste ses outils d’intelligence artificielle auprès d’un certain nombre de clients. Aujourd’hui, Salesforce, la société mère de Slack, a annoncé que les outils d’IA sont disponibles pour tous les clients payants.

Auparavant, ces outils d’IA n’étaient disponibles que pour les plans Enterprise. Cependant, à partir de cette semaine, tous les clients peuvent payer pour le module complémentaire Slack AI, qui est facturé 10 dollars par utilisateur et par mois pour les plans Slack Pro et Business+.

Les outils d’IA de Slack offrent aux clients des capacités de génération, notamment la possibilité de rechercher des réponses personnalisées et intelligentes, ainsi que des récapitulatifs de canaux qui génèrent des faits saillants et des résumés de discussions.

Slack AI pas encore disponible en français

Ces fonctionnalités natives ne nécessitent aucune formation et sont faciles à utiliser. Slack a également annoncé qu’elle ne partageait pas les données de ses clients avec les fournisseurs de LLM et qu’elle n’utilisait pas les données de ses clients pour former de Large Language Model (LLM).

Slack AI fonctionne sur l’infrastructure de l’entreprise et ses LLM sont hébergés directement dans Slack, ce qui garantit que les données des clients restent en interne. Bien que Slack AI ne soit à l’origine disponible qu’en anglais, les outils prennent désormais en charge l’espagnol et le japonais, et d’autres langues seront bientôt disponibles.