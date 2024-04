Note manuscrite plus lisible avec la nouvelle fonction Redresser de OneNote

OneNote a fait l’objet d’un flux constant d’améliorations au cours de l’année écoulée, Microsoft s’efforçant d’unifier les applications Windows et de déployer davantage de fonctionnalités multiplateformes. Une fonction pratique pour les notes manuscrites est désormais disponible dans OneNote pour Windows.

Microsoft teste actuellement la possibilité de redresser vos notes manuscrites dans OneNote pour Windows une fois que vous avez fini d’écrire. Vous pouvez sélectionner le contenu écrit d’une note (en touchant une ligne de texte ou en utilisant l’outil de sélection Lasso), puis sélectionner le nouveau bouton Redresser.

OneNote ajustera alors l’espacement des lignes et d’autres éléments de votre écriture pour la rendre plus lisible. Cependant, les mots ne seront pas convertis en texte par OCR, il s’agit simplement d’un léger ajustement de votre écriture.

Microsoft explique dans un article de blog que « le redressement de l’écriture transforme votre texte manuscrit, le rendant plus organisé et cohérent sur le plan visuel. Il améliore également la lisibilité de l’encre dans vos notes sans nuire au style et à la personnalité de votre écriture, et constitue un excellent moyen de nettoyer rapidement vos notes avant de les relire ou de les partager ».

Pour l’instant, cette fonctionnalité ne permet pas de redresser des mots, des tableaux, des images, des formules, ou des soulignements. Elle ne fonctionne également que pour les langues utilisant l’alphabet latin. Elle est néanmoins utile pour faciliter la compréhension de vos écrits, en particulier si vous souhaitez partager vos notes avec d’autres personnes.

Des améliorations constantes de OneNote

La fonction Redresser n’est actuellement disponible que dans le canal bêta de OneNote sur Windows, dans la version 2404 (Build 17530.20000) ou ultérieure de OneNote. Nous ne savons pas encore quand cette fonctionnalité arrivera dans OneNote pour Mac, dans l’application Web ou dans les applications mobiles. Elle n’arrivera pas dans l’ancienne application OneNote pour Windows 10 — Microsoft s’est éloignée de cette application depuis plus de deux ans maintenant et a fusionné ses fonctionnalités avec l’application OneNote standard.

Il n’y a pas de date estimée pour le déploiement de la fonctionnalité Redresser pour tout le monde, mais ce sera probablement dans quelques semaines au plus tôt. Microsoft teste également une nouvelle application Sticky Notes pour Windows 11 qui est intégrée à OneNote, ainsi que la prise en charge des composants Loop et un nouveau geste multi-tap pour la sélection de l’encre.