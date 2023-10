Nous avons déjà une tonne de photos prises avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Google dévoilera officiellement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans l’après-midi. Les smartphones devraient contenir une quantité décente de mises à niveau, y compris une puce plus rapide et plus économe en énergie et des batteries plus grandes avec la prise en charge d’une charge plus rapide.

Étant donné que les smartphones Pixel sont principalement axés sur le système de caméras, les acheteurs seront surtout intéressés de savoir si les appareils photo des nouveaux combinés constituent une amélioration par rapport à la génération actuelle, qui fait partie des meilleurs photophones du marché. Pour nous en donner une idée, @PBKreviews a mis en ligne quelques échantillons d’appareils photo des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Nous avons déjà vu quelques images de déballage et de prise en main des Pixel 8 et 8 Pro, ce n’était donc qu’une question de temps avant que quelqu’un ne publie des échantillons d’appareil photo des smartphones.

Ils ont posté des photos de ce qui semble être une arrière-cour avec un arbre verdoyant. La galerie d’échantillons du Pixel 8 Pro comprend des photos prises à 0,5 x, 1x, 2x et 5x. La dernière image est apparemment un recadrage numérique et n’a pas été prise à partir de la caméra dédiée au téléobjectif. Ils ont également partagé des images prises à partir du Pixel 8 à 0,5, 1x et 2x.

Google Pixel 8 Pro Photos. 0.5, 1x, 2x, 5x pic.twitter.com/ZC0VllPDUy — PBK (@PBKreviews) October 2, 2023

Enfin, PBKreviews a partagé quelques images du Pixel 8 Pro capturées de nuit avec la fonction Vision de nuit activée et désactivée.

Google Pixel 8 Pro Night Shots. (Some with night shot enabled and one without) pic.twitter.com/AM94xUCHIo — PBK (@PBKreviews) October 3, 2023

A few more Google Pixel 8 Pro night shots. pic.twitter.com/QAxGeyDwSi — PBK (@PBKreviews) October 3, 2023

Des rumeurs antérieures avaient affirmé que la série Pixel 8 utiliserait le plus grand capteur ISOCELL GN2 de Samsung de 50 mégapixels, mais de récents rapports suggèrent que les smartphones s’en tiendront au module ISOCELL GN1 du Pixel 7.

Le Pixel 8 Pro s’améliorera apparemment pour capturer des photos à faible luminosité en combinant les images de la caméra principale et du téléobjectif pour des images en Vision de nuit plus nettes.

Les nouveaux smartphones seront apparemment mis en vente le 12 octobre.