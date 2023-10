L’installation de Windows 11 comporte désormais un sympathique Easter egg

Windows 11 ne cesse de s’améliorer au fil du temps. La mise à jour 23H2 s’ajoute à cela et apporte plusieurs fonctionnalités, telles que l’assistant intelligent Copilot et l’outil de suppression de l’arrière-plan dans l’application Paint. Cependant, quelles que soient les mises à jour, un problème que la plupart des utilisateurs rencontrent avec Windows est le processus d’installation qui peut devenir carrément ennuyeux.

Heureusement, Microsoft y prête enfin attention. Un Easter eggs très intéressant pourrait désormais apparaître au cours du processus d’installation de Windows 11.

En 1991, SkiFree était un jeu informatique inclus dans le Microsoft Entertainment Pack 3 pour Windows 3.0. Le jeu a été ajouté au navigateur Microsoft Edge il y a trois ans en tant que jeu hors ligne amusant, analogue au T-Rex Dino de Google Chrome. Aujourd’hui, il semble que Microsoft ait ajouté une version moderne du jeu à Windows 11.

L’easter egg a été repéré pour la première fois lors du processus de mise à jour de Windows 11 d’un Surface Laptop Studio 2, comme le rapporte The Verge. Cependant, on ne sait pas si Skifree apparaîtra également pendant tout le processus d’installation. Heureusement, vous pouvez y jouer dès maintenant.

Lancez simplement le navigateur Microsoft Edge sous Windows 11. Ensuite, allez à edge://surf/ dans le navigateur, et vous pourrez jouer à l’easter egg Surfing game. Même les utilisateurs de macOS peuvent ouvrir Edge sur leur système et jouer.

Ce jeu est très complet : il prend en charge la saisie tactile, le clavier et la souris, et même la manette de jeu. En outre, il propose un système de score élevé et plusieurs modes de jeu. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu à grand spectacle, il s’agit d’un easter egg sympa et amusant à jouer !

Que pensez-vous du nouvel easter egg ajouté par Microsoft à son installation de Windows 11 ?