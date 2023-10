Comment profiter pleinement de l’outil Restauration du système de Windows 11 ?

Si Windows ne parvient pas à démarrer, il est possible que le menu de récupération s’ouvre tout seul, mais dans le cas contraire, le processus est quelque peu compliqué. Si cela ne vous effraie pas, vous pouvez accéder au menu de récupération manuellement en appuyant une ou deux fois sur le bouton d’alimentation pendant que Windows essaie de démarrer. Après avoir fait cela, cliquez sur Dépannage, Options avancées, puis Restauration du système. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour sélectionner et confirmer votre point de restauration.

Il est important de noter que la restauration du système n’est pas un utilitaire de sauvegarde ; elle n’affecte pas vos fichiers ou vos données personnelles, mais uniquement les fichiers système tels que le registre, les pilotes et les configurations de démarrage. En outre, jusqu’à Windows 8, la restauration du système était activée par défaut, mais vous devrez l’activer manuellement dans Windows 10 et Windows 11 .

Bien que cela puisse sembler décourageant, il est facile d’effectuer une restauration du système et encore plus facile de configurer des points de restauration .

La restauration du système crée des instantanés de votre PC Windows chaque fois qu’une modification est apportée au système, qu’il s’agisse du registre, des pilotes ou des programmes. Ces instantanés sont appelés points de restauration. Si une modification casse votre installation et que la résolution du problème échoue, vous pouvez ramener votre Windows à la date et à l’heure du point de restauration, comme le rapporte Microsoft .

Imaginez que vous essayez de résoudre un dysfonctionnement de votre machine Windows 11 , comme des pilotes défectueux ou une mise à jour Windows bloquée, mais en vain. Les modifications du système impliquant le registre risquent toujours de corrompre votre installation, et il n’est pas toujours facile d’identifier les erreurs et de les corriger.