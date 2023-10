Le dernier kit de sécurité d’Eufy permet de suivre une personne à travers plusieurs caméras

La marque de produits de maison connectée d’Anker, Eufy, renouvelle sa gamme de caméras avec une nouvelle caméra extérieure SoloCam alimentée par batterie (199,99 euros), une Floodlight Cam E340 (219,99 euros), une Video Doorbell E340 (179,99 euros) et une Indoor Cam S350 (129,99 euros).

La caractéristique matérielle de la nouvelle gamme est son double objectif : une caméra grand-angle et un téléobjectif permettant de zoomer pour mieux identifier les visages et les plaques d’immatriculation. Mais, il y a aussi une nouvelle capacité qui se démarque : le suivi par plusieurs caméras et l’assemblage de vidéos.

En effet, chaque caméra peut capter les mouvements et les suivre, ce qui permet d’obtenir une seule vidéo montrant tous les événements de chaque caméra. La nouvelle fonction de suivi fonctionne avec la HomeBase 3 d’Eufy, un hub pour ses caméras. La HomeBase utilise l’intelligence artificielle de l’appareil pour identifier une personne sur chaque caméra qui lui est connectée, regrouper toutes les vidéos, puis n’envoyer qu’une seule notification et une seule vidéo.

La HomeBase 3 d’Eufy (149,99 €) ajoute gratuitement aux caméras des alertes intelligentes basées sur l’IA, notamment la reconnaissance faciale et la détection de personnes, d’animaux et de véhicules. La HomeBase 3 est désormais livrée avec un disque dur de 1 To. Les enregistrements stockés localement sont accessibles gratuitement, sans abonnement, et un service payant de stockage sur le cloud est également disponible.

L’IA sur l’appareil et les enregistrements stockés localement sont des fonctionnalités qui devraient plaire aux consommateurs soucieux de leur vie privée, et pas seulement à ceux qui cherchent à éviter les frais de stockage dans le cloud — mais notez que la marque Eufy d’Anker est celle que nous avons prise dans un scandale de confidentialité.

La nouvelle fonction de suivi des caméras croisées fera partie d’un essai bêta gratuit au lancement, avec une version finale de la fonction publiée au « quatrième trimestre 2023 ». Le prix de cette fonctionnalité sera communiqué plus tard dans l’année, mais il semble qu’elle fera l’objet d’un abonnement.

Les anciennes caméras qui fonctionnent avec l’Eufy HomeBase 3 seront également dotées de cette fonction de suivi croisé, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire d’acheter de nouvelles caméras pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Voici un aperçu des nouvelles caméras

Eufy SoloCam S340

Caméra d’extérieur à double objectif alimentée par batterie et dotée d’un panneau solaire intégré, la S340 est équipée d’un objectif grand-angle d’une résolution de 3K et d’un téléobjectif de 2K avec un zoom hybride 8x. Elle est également dotée d’un système d’intelligence artificielle intégré et permet de suivre et de zoomer sur un sujet avec un panoramique de 360 degrés et une inclinaison de 70 degrés. Une vision nocturne en couleur, un système audio bidirectionnel et un projecteur de 100 lumens, ainsi qu’une autonomie de quatre mois et un espace de stockage embarqué de 8 Go complètent les caractéristiques de la caméra. Elle est compatible avec la HomeBase 3.

Eufy Floodlight Cam E340

Première caméra Eufy capable d’enregistrer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la nouvelle Floodlight Cam est dotée d’un emplacement micro-SD intégré pour un stockage local jusqu’à 128 Go. Il s’agit d’une caméra filaire dotée de deux panneaux lumineux produisant jusqu’à 2 000 lumens de lumière, conçue pour être montée verticalement sur un mur. Elle offre une couverture à 360 degrés et peut suivre une personne dans son champ de vision. Elle fonctionne avec le Wi-Fi 6 double bande, dispose d’un système audio bidirectionnel, d’une alarme intégrée, d’une programmation de l’éclairage et d’une luminosité réglable.

Eufy Indoor Cam S350

La nouvelle caméra d’intérieur offre une résolution 4K UHD, un zoom 8x et une fonction panoramique et d’inclinaison de 350 degrés. Elle peut être configurée pour « patrouiller » les points d’intérêt, et le suivi par l’IA permet de garder un sujet en vue. Elle est également dotée d’un obturateur de confidentialité et est alimentée par un câble USB.

Sonnette vidéo Eufy E340

Succédant à la sonnette vidéo double d’Eufy, la E340 est équipée de deux caméras — une caméra 2K avec vision nocturne en couleur en haut pour la détection des personnes et une seconde caméra 1080p en bas pour la détection des paquets. La sonnette peut être installée avec une alimentation filaire ou fonctionner sur batterie, et comme les autres caméras annoncées, elle gère localement jusqu’à 60 jours d’enregistrements basés sur des événements (stockage intégré de 8 Go), accessibles sans abonnement.

Les quatre caméras sont disponibles dès aujourd’hui sur Amazon et sur le site web d’Eufy.