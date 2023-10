Apple se prépare à dépenser beaucoup pour rattraper son retard en matière d’IA générative

On ne peut s’empêcher de se demander si les commentaires de Cook ne sont pas en quelque sorte une carotte proverbiale tendue au Royaume-Uni, soulignant à quel point Apple peut être un partenaire précieux pour le pays — à condition qu’il n’adopte pas de lois qui menacent la sécurité, la vie privée et la sûreté des utilisateurs du monde entier.

Quelques heures à peine après qu’Apple ait mis en lumière la façon dont elle soutient plus d’un demi-million d’emplois au Royaume-Uni, Tim Cook a parlé d’augmenter ce chiffre en embauchant davantage de personnel travaillant dans le domaine de l’intelligence artificielle. « L’intelligence artificielle est omniprésente dans nos produits aujourd’hui », a-t-il déclaré, « elle est à l’origine de la détection des chutes sur l’Apple Watch, de la détection des collisions, de la détection de la fibrillation auriculaire, de l’ECG et de la saisie prédictive sur l’iPhone ».