Comme Apple sort généralement l’iPhone en septembre chaque année et que Google lance la dernière itération du Pixel le mois suivant, les utilisateurs du Pixel passent généralement à l’un des derniers modèles d’iPhone et les utilisateurs de l’iPhone à l’un des derniers smartphones Pixel. Apple et Google dépensent tous deux de l’argent dans des publicités conçues pour montrer à quel point il est facile de changer de plateforme et que la plupart des fonctionnalités sur lesquelles vous comptez seront toujours disponibles sur votre nouveau téléphone si vous décidez de changer.

Une nouvelle publicité sur le passage de l’iPhone au Pixel a fuité, et contrairement à certaines précédentes publicités de Google, cette publicité a été faite pour être diffusée après l’annonce de la nouvelle gamme Pixel 8 le 4 octobre. D’emblée, la publicité vous explique à quel point il sera facile de basculer vos applications et vos données de l’iPhone vers le Pixel. Les mots à l’écran disent « Switch over (don’t start over) to Pixel », ce qui signifie que vous n’aurez pas à réinstaller vos apps si vous changez. « C’est plus facile que vous ne le pensez », disent les mots sur l’écran.

« Pixel transfère facilement vos applications, vos contacts, votre musique, vos photos et vos vidéos. Vos messages WhatsApp, iMessages et SMS peuvent être automatiquement transférés. Vos données sont copiées et déplacées en toute sécurité », indique la publicité.

La vidéo présente ensuite les fonctionnalités des Pixel. La fuite de l’annonce Pixel 8 « Switch to Pixel » postée sur X par Arséne Lupin met en avant les fonctionnalités d’IA de Google, notamment Meilleure prise, qui permet de permuter des visages dans une image à partir d’autres photos, comme le souligne 9to5Google.

L’événement Pixel de Google aura lieu le 4 octobre, mais il semble qu’il y ait très peu de choses que nous ne sachions pas encore sur le smartphone, étant donné le flux constant de fuites.

La publicité commence par mettre en avant le processus de transfert des données vers un Pixel 8, mais passe le plus clair de son temps sur les fonctionnalités d’IA du smartphone — certaines nouvelles, comme Meilleure prise, et d’autres plus anciennes, comme la Gomme magique :

Switch to Pixel – Pixel 8 (Pro) pic.twitter.com/hGfQbFDpug — Arsène Lupin (@MysteryLupin) September 30, 2023

Pixel Clear Calling améliore la qualité des appels en supprimant les bruits de fond gênants, et Call Screen vous alerte en cas de spam ou d’escroquerie. Grâce à l’option Quarterly Pixel Feature Drops, « votre Pixel bénéficie d’une aide supplémentaire ». Dans l’ensemble, Google affirme que le passage de l’iPhone au Pixel est une « expérience transparente avec les applications Google et le portefeuille Pixel ». La vidéo se termine en disant : « Passez à Pixel en toute confiance. Passez au Pixel ».

D’autres fuites

9to5Google signale également une fuite de Kamila Wojciechowska, qui a posté des documents marketing apparents montrant des étuis Pixel 8 et Pixel 8 Pro en silicone. Wojciechowska affirme que les étuis du Pixel 8 seront disponibles dans les couleurs Rose, Mint, Charcoal, et Hazel, tandis que les étuis du Pixel 8 Pro seront disponibles dans les couleurs Bay, Charcoal, Mint, et Porcelain.

Ils ressemblent beaucoup aux étuis de l’année dernière.

Pixel 8 official case pic.twitter.com/P1EKEAKoMG — kamila 🌸 (@Za_Raczke) September 30, 2023

L’événement Made by Google aura lieu le 4 octobre à 16 heures, heure de Paris. Google présentera le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ainsi que la Pixel Watch 2 et les Pixel Buds Pro dans deux nouvelles couleurs.