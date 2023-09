Le Galaxy S24 Ultra avec son écran de 6,8 pouces à bords ultra-fins s’affiche

Nous sommes à quelques mois du lancement de la série Galaxy S24, mais nous avons eu droit à des fuites de rendus de cette série. Après les rendus du Galaxy S24 qui ont fait surface hier, des rendus du Galaxy S24 Ultra ont fait surface, grâce à SmartPrix.

À première vue, le Galaxy S24 Ultra ressemble beaucoup aux Galaxy S23 Ultra et S22 Ultra. Mais en y regardant de plus près, vous verrez que l’écran n’est pas incurvé. Ces premiers rendus indiquent que le smartphone Ultra pourrait revenir à un écran plat.

En effet, ce rendu montre un design plat familier que nous avions vu dans le Galaxy S24, faisant allusion au changement de design pour les téléphones Samsung de l’année prochaine. Nous voyons une certaine courbure à l’avant, mais il semble que ce soit pour le cadre ou un verre incurvé 2.5D.

Il montre également des bords d’écran très étroits et symétriques. Le S24 Ultra serait équipé d’un écran Quad HD+ de 6,8 pouces, avec peut-être une luminosité maximale de 2 500 nits. Le smartphone mesurerait 162,3 x 79 x 8,7 mm, ce qui le rendrait légèrement plus petit, mais plus large que le Galaxy S23 Ultra, mais il serait 1 g plus léger, avec un poids de 233 g.

Cette différence de poids de 1 g proviendrait de l’adoption d’un châssis en titane, à l’instar de celui de l’iPhone 15 Pro d’Apple. Cependant, si l’on considère les problèmes de chauffage imputés au châssis en titane, nous ne pensons pas qu’opter pour le titane soit la meilleure idée.

Rendez-vous en janvier

Les précédentes rumeurs ont déjà révélé une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 45 W, comme pour le Galaxy S23 Ultra. Nous pouvons nous attendre à des options de chipset Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400, un capteur ISOCELL HP2SX de 200 mégapixels de 1/1.3 pouce ainsi qu’une caméra téléobjectif de 10 mégapixels à zoom 3x, et une caméra périscopique de 50 mégapixels à zoom 5x.

Nous voyons également l’emplacement familier du stylet S Pen sur le Galaxy S24 Ultra.

Nous devrions obtenir plus de détails sur le Galaxy S24 Ultra dans les mois à venir, avant que le smartphone ne soit officialisé au début de l’année 2024.