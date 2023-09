La Pixel Watch 2 aurait des fonctionnalités de Fitbit et une refonte de l’UI

Google organise son événement Made By Google le 4 octobre à New York. Nous sommes à quelques jours de l’événement au cours duquel l’entreprise devrait dévoiler le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la deuxième génération de la Google Pixel Watch 2.

Ces derniers jours, il semble que l’informateur Evan Blass se soit donné pour mission de divulguer le plus de choses possible sur les produits de Google qui seront bientôt annoncés. Dans la dernière fuite, nous avons un aperçu des améliorations apportées par Fitbit à la Pixel Watch 2.

À ce jour, nous avons vu la Pixel Watch 2 un certain nombre de fois à travers des fuites et du matériel promotionnel. Cependant, cette nouvelle fuite montre certaines des fonctionnalités Fitbit, comme le suivi du stress. Dans l’image ci-dessous, nous voyons la smartwatch afficher un écran « Body responses » (« Réactions du corps ») avec trois réactions différentes représentées sous forme de graphique tout au long de la journée. La Fitbit Sense 2 dispose de cette fonctionnalité, mais il semble que Google ait un peu nettoyé l’interface utilisateur pour la rendre plus facile à comprendre.

La deuxième image divulguée par Blass montre la Pixel Watch 2 affichant une nouvelle interface utilisateur pour les séances d’entraînement Fitbit. La smartwatch semble afficher la fréquence cardiaque de l’utilisateur ainsi qu’une « zone cible » à laquelle maintenir la fréquence cardiaque.

Au-dessus se trouve l’heure, et en dessous un taux de BPM et ce que l’on peut penser être le temps écoulé.

La nouvelle smartwatch de Google devrait être dotée de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Outre le suivi du stress, certaines d’entre elles comprennent la mesure de la température, un capteur de fréquence cardiaque plus précis, de nouveaux modes de suivi de la condition physique et de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

Le point des spécifications

Comme indiqué précédemment, la montre sera équipée de la puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, légèrement plus récente, qui devrait apporter des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité, dans l’espoir de résoudre certains des problèmes de batterie que nous avons constatés sur le prédécesseur. La montre disposera de 2 Go de mémoire vive et de 16 Go d’espace de stockage. Nous nous attendons à retrouver les mêmes dimensions de 41 x 41 x 12,3 mm, ainsi que les mêmes indices de résistance à l’eau 50 mètres et IP68. Les bracelets existants de la Pixel Watch (1re génération) seraient également compatibles avec la Pixel Watch 2e génération.

Il y aura un capteur de fréquence cardiaque optique qui permettra de surveiller l’oxygène dans le sang, ainsi qu’un capteur électrique polyvalent, probablement pour l’ECG et le suivi avancé de la fréquence cardiaque. La montre sera équipée de Wear OS 4, et le wearable disposera d’une batterie de 306 mAh.

D’après de précédentes fuites, la Pixel Watch 2 devrait être un bonus de précommande lors de l’achat d’un Pixel 8 Pro. Vous aurez également la possibilité de remplacer la smartwatch par les Pixel Buds Pro si vous préférez obtenir une paire d’écouteurs sans fil gratuite. L’événement de lancement des Pixel de Google est prévu pour le 4 octobre.