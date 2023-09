Photoshop sur le web enfin lancé, mais il n’est pas gratuit

Bien que Photoshop sur le Web soit une version plus basique de l’application de bureau, ces outils côtoient des outils de base tels que « supprimer l’arrière-plan », le pinceau de correction des taches et l’édition basée sur les calques. Les images étant enregistrées dans Creative Cloud, vous pouvez également accéder à tous les fichiers en cours depuis n’importe quel ordinateur et continuer à travailler dessus.

Le premier permet d’ajouter de nouveaux objets à vos images à l’aide d’une simple invite textuelle, tandis que le second vous permet d’élargir une image pour ajouter plus d’informations à une scène (c’est un peu l’inverse de l’outil de recadrage traditionnel).

La bonne nouvelle pour les abonnés de Creative Cloud qui ont besoin d’une version Web de Photoshop est que Photoshop sur le Web a été lancé avec deux des outils d’intelligence artificielle les plus utiles d’Adobe , Remplissage génératif et Développement génératif.