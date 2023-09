Une vidéo divulguée éclaire le futur lancement du Samsung Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE a fait couler beaucoup d’encre. La marque a déjà laissé entendre que le smartphone serait bientôt lancé, mais nous attendons toujours un communiqué officiel à ce sujet. Cependant, nous attendons toujours un communiqué officiel à ce sujet. Cela dit, nous commençons à voir un certain nombre de rumeurs autour de ce smartphone et la dernière en date est une vidéo promotionnelle qui a fuité et qui montre le Galaxy S23 FE. Jetez-y un coup d’œil !

L’informateur Abhishek Yadav a partagé deux vidéos promotionnelles qui mettent en avant les caméras « épiques » et l’écran du Galaxy S23 FE. Nous savons déjà que le smartphone sera doté de trois caméras arrière autonomes disposées verticalement.

La vidéo révèle que ces caméras seront adaptées aux réseaux sociaux et aux créateurs, et qu’elles permettront de réaliser des images pittoresques. Nous pouvons nous attendre à ce que le mode nuit amélioré, le mode portrait et la photographie en basse lumière, entre autres, soient les caractéristiques principales de la caméra. L’appareil est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

Pour ce qui est de l’écran, nous en avons eu un aperçu. Il présente des bords très fins et un poinçon au centre. Contrairement à une image promotionnelle ayant fait l’objet d’une fuite antérieure, les bords de l’écran semblent plus fins. Nous pouvons nous attendre à un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone aura très probablement des bords arrondis et ressemblera au Galaxy S23. Il devrait être disponible en blanc nacré, noir graphite, violet lavande et olive (qui apparaît également dans le teaser).

Un lancement la semaine prochaine

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy S23 FE devrait disposer de deux chipsets : un Exynos 2200 et un Snapdragon 8 Gen 1. Il pourrait y avoir une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W, une interface One UI 5.1 basée sur Android 13, un indice de protection IP68, la prise en charge de la charge sans fil, et bien plus encore. Le téléphone pourrait être un peu moins cher que le Galaxy S21 FE.

Le Galaxy S23 FE devrait être lancé très prochainement avec le Galaxy Buds FE et la série Galaxy Tab S9 FE, probablement la semaine prochaine. Cependant, Samsung n’a pas encore révélé la date de lancement, il serait donc préférable d’attendre et de voir ce qui se passe.