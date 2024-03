Choix de refroidissement pour Raspberry Pi 5 : GeekPi vs officiel

Lorsqu’il s’agit de garder votre Raspberry Pi 5 au frais, le choix entre différents boîtiers et systèmes de refroidissement peut s’avérer crucial. Le boîtier à dissipateur thermique Geek Pi/52 Pi et le boîtier officiel Raspberry Pi 5 sont deux options populaires qui répondent à des préférences et des besoins différents. Cette comparaison a pour but de vous aider à choisir la bonne solution pour votre configuration.

Le boîtier à dissipateur thermique GeekPi pour Raspberry Pi 5 est connu pour son rapport qualité-prix et sa fonction de refroidissement passif. Il dispose d’un grand dissipateur thermique qui couvre l’ensemble de la carte, conçu pour dissiper la chaleur sans avoir recours à des ventilateurs ou à d’autres dispositifs de refroidissement. En revanche, l’étui officiel du Raspberry Pi 5 combine un ventilateur et un dissipateur thermique, offrant ainsi une double approche de la gestion de la température de l’appareil. Ce boîtier est conçu pour s’adapter parfaitement au Raspberry Pi 5.

Pour évaluer ces solutions de refroidissement, Computers Explained a effectué des tests de stress sur le Raspberry Pi 5. La température a été surveillée pendant 20 minutes alors que l’appareil était soumis à une utilisation intensive. On peut ainsi se faire une idée précise des performances de chaque système de refroidissement lorsque le Raspberry Pi est soumis à une utilisation intensive.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le processus de test et les résultats.

GeeekPi Boîtier dissipateur thermique pour Raspberry Pi 5

Boîtier en aluminium pour Pi 5 Compatible avec le Raspberry Pi 5 8 Go/4 Go

Design de refroidissement passif Pas besoin de ventilateur supplémentaire Le boîtier lui-même agit comme un dissipateur thermique Piliers de dissipation thermique intégrés pour une meilleure dissipation de la chaleur Comprend un coussin thermique pour le refroidissement passif Capable de refroidir le Raspberry Pi sans ventilateur et sans bruit.

Robuste et portable Fabriqué en alliage d’aluminium de haute qualité Construction durable Offre une protection solide et durable au Raspberry Pi

Accès Internet sans fil Conception ouverte pour une réception WiFi et Bluetooth fiable Pas d’inquiétude quant aux interférences du signal WiFi

Contenu de l’emballage 1 x Étui pour Raspberry Pi 5 8 x coussinets thermiques (dont 4 pour la sauvegarde) 1 x Jeu de vis



Un vrai plus

Les résultats ont montré que le refroidisseur actif officiel pouvait réduire les températures de manière significative, en particulier lorsque la partie supérieure du boîtier était enlevée. Cela suggère que le boîtier peut limiter le flux d’air. Un autre point à prendre en compte est le bruit du ventilateur dans le boîtier officiel, qui était assez perceptible. Cela pourrait être un problème pour ceux qui ont besoin d’un environnement silencieux.

Christopher Barnett a également examiné le boîtier à dissipation thermique GeekPi. Il a été facile à installer, mais il est important de vérifier qu’il s’adapte bien aux connecteurs du Raspberry Pi 5. Comme il s’agit d’un système de refroidissement passif, il repose entièrement sur le dissipateur thermique pour contrôler la température, ce qui signifie qu’il n’y a pas de bruit de ventilateur à craindre.

Les tests ont indiqué que si le refroidissement passif peut être efficace, les systèmes de refroidissement actifs ont tendance à maintenir l’appareil plus frais lors d’opérations intenses. Toutefois, le silence du boîtier à dissipation thermique passive peut être préférable dans les environnements où le bruit est une préoccupation. Le refroidisseur actif officiel se distingue par sa gestion efficace de la température et est également plus silencieux que prévu. Il permet un accès facile aux connecteurs du Raspberry Pi, ce qui peut être un avantage significatif.

Le boîtier à dissipateur thermique GeekPi est un excellent choix pour ceux qui privilégient un design silencieux et sans ventilateur. Au moment de choisir entre ces options de refroidissement, réfléchissez à ce qui est le plus important pour votre utilisation du Raspberry Pi 5.