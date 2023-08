Disney augmente les prix de ses services de streaming sans publicité, et prévoit d’arrêter le partage des mots de passe en 2024

Les services de streaming de Disney vont connaître de grands changements, puisque les prix des services Disney+ et Hulu sans publicité vont être augmentés.

Dans le même temps, Disney déclare vouloir commencer à « explorer activement » les moyens de mieux contrôler le partage des mots de passe, à l’instar de Netflix. La société pourrait ressentir une certaine pression étant donné que le nombre d’abonnés Disney+ dans le monde a diminué pour la deuxième fois au cours du deuxième trimestre pour atteindre 157,8 millions, soit une baisse de 4 millions par rapport au chiffre du premier trimestre.

Outre-Atlantique, Disney maintient les versions avec publicité de Disney+ et Hulu au prix de 7,99 dollars par mois. Le prix de Disney+ sans publicité passera de 10,99 dollars à 13,99 dollars par mois, soit une augmentation de 27,3 %. Le prix de Hulu sans publicité augmente de 20 %, passant de 14,99 dollars à 17,99 dollars par mois. Toutefois, l’offre groupée Disney+/Hulu sans publicité coûtera 19,99 dollars par mois, soit 2 dollars de plus par mois que Hulu sans publicité. Cette offre sera disponible aux États-Unis à partir du 6 septembre.

En revanche, l’offre Hulu+ Live TV augmentera de 7 dollars par mois, ce qui portera le prix de l’offre avec publicité à 76,99 dollars, soit une hausse de 10 %. L’offre Live TV sans publicité passera à 89,99 dollars, soit une augmentation de 8,4 %. Enfin, le prix d’ESPN+ augmente de 10 %, soit 1 dollar, pour passer à 10,99 dollars par mois.

Pour le moment, nous ne connaissons pas l’éventuelle hausse de prix du Disney+, sachant qu’aujourd’hui le service est disponible pour 8,99 euros par mois.

Vers la fin du partage du mot de passe

En ce qui concerne les moyens de lutter contre le partage des mots de passe, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré l’autre jour lors de la conférence téléphonique trimestrielle : « Nous étudions activement les moyens de résoudre le problème du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille. Dans le courant de l’année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d’abonnement en y ajoutant des conditions supplémentaires et nos politiques de partage. Et nous mettrons en place des tactiques de monétisation dans le courant de l’année 2024 ».

Iger a ajouté : « Nous avons déjà la capacité technique de surveiller une grande partie de ce phénomène, et je ne vais pas vous donner un chiffre précis, sauf pour dire que c’est significatif. Nous en avons fait une véritable priorité et nous pensons qu’il y a là une occasion de nous aider à développer nos activités ».

Si Iger a raison sur le timing, les utilisateurs de Disney+ qui consultent la plateforme grâce à un mot de passe partagé ont au moins jusqu’à la fin de cette année pour continuer ce comportement.