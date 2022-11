La fusion entre Apple et Disney est abordée par le retour du PDG de Disney, Bob Iger

De temps à autre, une certaine rumeur concernant une éventuelle fusion impliquant Apple et Disney fait le tour des médias. La dernière fois que nous avons évoqué la possibilité d’une telle transaction remonte à janvier 2019, lorsque nous nous sommes demandé si Apple envisagerait de racheter la « Maison de la souris ». Les rumeurs semblaient fondées puisque quelques mois plus tard, Bob Iger, alors PDG de Disney (qui, la semaine dernière, a fait un retour triomphal à Disney en tant que son ancien et actuel PDG), a mentionné une histoire intéressante dans son autobiographie.

Selon Iger, si Steve Jobs n’avait pas succombé à un cancer et n’était pas mort en 2011, Iger aurait rencontré Jobs au sujet de la combinaison des deux entreprises.

Pour ceux qui l’ignorent, après avoir été viré d’Apple par son propre remplaçant trié sur le volet (l’ancien président de Pepsi John Sculley), Steve Jobs a fini par investir dans le studio d’animation Pixar et en est devenu le PDG. En 2006, Steve Jobs a aidé à vendre Pixar à Disney pour 7,4 milliards de dollars, ce qui a fait de lui (et plus tard de sa succession) le principal actionnaire de Disney pendant plusieurs années. Il a également obtenu un siège au conseil d’administration de Disney.

Cette relation a donc alimenté les rumeurs passées d’une fusion Apple-Disney. Et, Iger a jeté de l’huile sur le feu en 2019 avec son autobiographie. Mais selon Deadline, Iger a tenu sa première réunion publique depuis qu’il a remplacé Bob Chapek en tant que PDG la semaine dernière. Disney espère que le retour d’Iger, qui a passé 20 ans au studio basé à Burbank, sera aussi productif pour l’entreprise que le retour de Jobs l’a été pour Apple.

Selon Deadline, Iger a répondu aux rumeurs concernant une fusion Apple-Disney. Iger, qui a fait partie du conseil d’administration d’Apple (et qui l’a quitté lorsque Apple a commencé à créer son propre contenu vidéo original), a déclaré que ces rumeurs n’étaient que des propos sans intérêt. Iger a déclaré que tout rapport sur une combinaison Apple-Disney est « pure spéculation ».

Pas le style d’Apple

Il convient de mentionner que certains analystes considèrent de temps à autre qu’une fusion Apple-Disney est une excellente affaire pour les deux entreprises. Pour Apple, cela pourrait permettre d’installer un Apple Store dans les parcs d’attractions. La fréquentation de ces magasins par les visiteurs des parcs serait incroyable, c’est certain. Et, Disney pourrait peut-être bénéficier de manèges équipés de technologies créées par Apple.

De plus, si Apple est riche en liquidités, elle a dépensé son argent dans des acquisitions plus petites et plus stratégiques au fil des ans. En général, elle achète une entreprise dont le produit ne sera pas prêt pour l’iPhone avant un ou deux ans.

La somme la plus élevée qu’Apple ait jamais dépensée pour une acquisition est les 3 milliards de dollars qu’elle a déboursés pour acquérir Beats Audio en 2014. Apple a utilisé cet achat pour créer Apple Music. Étant donné que la capitalisation boursière actuelle de Disney est d’un peu moins de 175 milliards de dollars, il est difficile d’imaginer un scénario où Apple acquiert Disney.