La date de lancement de la série Galaxy S24 de Samsung a été divulguée

Samsung se concentre désormais sur ses flagships de nouvelle génération, les Galaxy S24, qui devraient arriver au début de l’année 2024. Cependant, aujourd’hui, nous pourrions avoir des précisions sur sa date de lancement et, si l’on en croit cette information, le premier lancement de Samsung pour 2024 pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.

Ice Universe, une fuite populaire, a révélé via Weibo que Samsung pourrait lancer la série Galaxy S24 le 18 janvier ou aux alentours de cette date. Si c’est le cas, ce sera un peu plus tôt que la date habituelle de lancement des smartphones Galaxy S. Pour ceux qui l’ignorent, le premier événement Galaxy Unpacked de Samsung a normalement lieu en février.

Cela dit, le calendrier a été modifié. Le lancement de la série Galaxy S23 a eu lieu le 1er février et si l’on se réfère aux précédents lancements de smartphones Galaxy S, ils avaient généralement lieu à la fin du mois de février. Il semble que Samsung veuille rendre son premier smartphone phare de 2024 disponible plus tôt qu’auparavant, d’où un changement dans les délais de lancement.

Une chose à noter est qu’il s’agit encore d’une rumeur et comme nous sommes à quelques mois de 2024, il serait préférable d’attendre jusqu’à ce moment-là pour voir ce que Samsung a dans ses cartons. La gamme Galaxy S24 comprendra le Galaxy S24, le S24+ et le S24 Ultra.

Tous ces appareils seront très probablement équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 3, qui sera annoncée en octobre lors du Snapdragon Summit.

Rien d’officiel pour le moment

Les modèles standard et Plus du Galaxy S24 auraient des bords plats et pourraient prendre en charge la technologie d’affichage LTPO. Le modèle S24 Ultra, quant à lui, pourrait abandonner le design boxy et opter pour des bords arrondis. Il pourrait être construit en titane, comme les modèles iPhone 15 Pro. Il pourrait y avoir une caméra principale de 200 mégapixels et la possible présence d’un objectif périscopique de 12 mégapixels avec un zoom optique jusqu’à 12x. On peut également s’attendre à un stylet S Pen amélioré pour le Galaxy S24 Ultra. L’ensemble de la série Galaxy S24 devrait également bénéficier d’un certain nombre d’améliorations en termes de performances et de caméras.

Notez que ce qui précède n’est qu’une rumeur et que nous aurons besoin de détails officiels pour tirer des conclusions. Il serait préférable d’attendre que Samsung publie quelque chose, ce qui devrait se produire une fois que nous serons en 2024.