Les Ray-Ban de Meta : Plus qu’un style, une intelligence multimodale

Il semble que Meta ne soit plus l’entreprise du métaverse, puisqu’elle s’est tournée vers l’IA. Elle a intensifié ses efforts en matière d’IA au cours des deux derniers mois. Aujourd’hui, dans un monde où la technologie se veut de plus en plus intégrée à notre quotidien, Meta s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) dans ses lunettes connectées Ray-Ban.

Selon un récent rapport du New York Times, dès le mois prochain, ces lunettes révolutionnaires promettent de transformer l’interaction utilisateur grâce à des capacités multimodales impressionnantes, incluant la traduction instantanée, ainsi que l’identification d’objets, d’animaux et de monuments.

Cette avancée marque un tournant dans l’accessibilité des technologies IA au grand public. En activant l’assistant intelligent intégré par un simple « Hey Meta », les utilisateurs peuvent désormais interroger leurs lunettes comme ils le feraient avec un smartphone, mais avec la liberté d’un accessoire porté qui libère les mains et les yeux pour d’autres tâches.

L’expérience rapportée par le New York Times met en lumière les capacités et les limites actuelles de cette technologie. Testées dans des contextes variés, des courses en supermarché aux visites de musées, les lunettes ont montré leur capacité à identifier correctement une gamme d’éléments du quotidien. Cependant, certaines limites ont été observées, notamment dans l’identification d’animaux au zoo, possiblement entravée par la distance et les obstacles physiques, ainsi que dans la reconnaissance d’un fruit exotique, le cherimoya, qui a posé problème.

Les langues actuellement supportées pour la traduction incluent l’anglais, l’espagnol, l’italien, le français et l’allemand, ouvrant la porte à une utilisation internationale et facilitant les interactions dans un monde de plus en plus globalisé.

Encore limitée

Meta s’engage à peaufiner ces fonctionnalités, conscient que l’intégration de l’IA dans des appareils portables représente un domaine en constante évolution. Actuellement, l’accès à ces fonctionnalités d’IA sur les Ray-Ban Meta Smart Glasses est limité à une liste d’attente pour les utilisateurs aux États-Unis, suggérant une approche mesurée du déploiement de cette technologie pionnière.

Dans un futur assez proche, ces lunettes connectées pourraient non seulement enrichir notre manière d’interagir avec le monde qui nous entoure, mais aussi redéfinir les frontières entre le réel et le numérique. Avec Meta et Ray-Ban à l’avant-garde, le futur de la technologie portable s’annonce non seulement intelligent, mais également élégant.

Si ce produit vous intéresse, vous pouvez commander votre paire chez Ray-Ban au prix de 329 euros.