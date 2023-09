iOS 17 pourrait avoir réinitialisé les paramètres de confidentialité de certains utilisateurs

La semaine dernière, Apple a publié sa dernière version d’iOS 17, et beaucoup d’entre vous l’ont probablement déjà installée. Et si vous avez déjà désactivé les fonctions de localisation significative et d’analyse de l’iPhone, vous voudrez peut-être vérifier si elles sont toujours désactivées.

Mysk, deux développeurs iOS et chercheurs en sécurité, ont publié sur X que certains utilisateurs pourraient voir les fonctions Lieux importants et Analyse et améliorations activées sans permission après la mise à jour vers iOS 17. Selon 9to5Mac, Apple enquête sur ce problème et affirme une fois de plus qu’elle s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs.

🚨PSA: iOS 17 turns these sensitive location options back on. If you have disabled significant locations as well as adding your location information to your iPhone analytics before upgrading to iOS 17, iOS 17 will turn the options on as shown in the screenshot. While significant … pic.twitter.com/ROVEgPqw08 — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) September 23, 2023

Seuls quelques utilisateurs ont rencontré ce problème, et la plupart des utilisateurs d’iPhone n’ont pas été affectés par la mise à jour vers iOS 17. Mais si vous avez désactivé ces deux fonctionnalités et que vous souhaitez vérifier si vous faites partie des malchanceux qui rencontrent ce problème, vous devez vous rendre dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Service système.

La fonction Lieux importants garde une trace des endroits que vous avez visités le plus récemment et utilise ces données de localisation, par exemple, pour l’acheminement prédictif du trafic. Cette fonctionnalité est chiffrée de bout en bout, de sorte que toutes les données recueillies restent uniquement sur votre iPhone. Vous pouvez supprimer vos données de localisation significatives en allant dans Réglages> Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système >Lieux importants. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Effacer l’historique.

Un problème isolé

Mysk précise toutefois que, même si la fonction Lieux importants est chiffrée de bout en bout, « elles (les données) peuvent être utilisées de manière abusive, car elles enregistrent des informations détaillées sur les lieux que vous visitez fréquemment », tandis que les données analytiques de l’iPhone sont partagées avec Apple et que les experts en sécurité conseillent souvent de désactiver ces deux fonctions.

L’année dernière, après que Mysk a révélé qu’Apple collecterait des données personnelles même si la fonction « iPhone Analytiques » est désactivée, une action collective a été intentée contre l’entreprise.