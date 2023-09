iOS 17 et iPadOS 17 sont désormais disponibles : comment installer iOS 17 ?

Hier, le 18 septembre 2023, Apple a enfin publié iOS 17, la dernière mise à jour majeure pour les iPhone. Que vous soyez encore sous iOS 16 ou que vous testiez la version bêta d’iOS 17, il est temps de passer à la version stable, à moins que vous n’ayez de bonnes raisons de ne pas le faire.

Bien que la mise à jour d’un iPhone soit assez simple, elle peut être un peu déroutante si vous le faites pour la première fois ou si vous vous éloignez du test de la version bêta.

Poursuivez votre lecture pour savoir comment installer iOS 17 sur votre iPhone dès maintenant.

Comment passer d’iOS 16 à iOS 17 ?

Les étapes pour télécharger et installer iOS 17 sur votre iPhone sont simples si vous passez d’iOS 16 à iOS 17, et non d’iOS 17 Beta à iOS 17 Stable.

Avant toute chose, je vous recommande de sauvegarder votre iPhone. C’est rare, mais vous pouvez parfois rencontrer des problèmes lors de la mise à jour vers une version stable d’iOS. C’est donc toujours une bonne idée de sauvegarder votre iPhone avant de commencer. Suivez ensuite les étapes suivantes pour installer la nouvelle mise à jour iOS 17 :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone et appuyez sur Général

Localisez l’option « Mise à jour logicielle » et appuyez dessus

Votre iPhone va maintenant rechercher les mises à jour disponibles et vous devriez voir apparaître la notification de mise à jour d’iOS 17

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour lancer le processus de mise à jour

Laissez votre iPhone de côté et laissez la mise à jour iOS 17 se télécharger. Suivez ensuite les instructions à l’écran pour installer la mise à jour.

iOS 17 : taille de la mise à jour

La taille de la mise à jour d’iOS 17 varie légèrement d’un modèle d’iPhone à l’autre, mais elle est d’environ 3,1 Go si vous passez d’iOS 16.6.1 à iOS 17. Si vous passez d’une version iOS plus ancienne, la mise à jour iOS 17 sera plus volumineuse et prendra plus de temps à télécharger.

Le temps de téléchargement de la mise à jour iOS 17 peut varier en fonction de votre vitesse d’accès à Internet. La mienne a été téléchargée en 5 minutes. Cependant, une fois la mise à jour téléchargée, l’installation d’iOS 17 sur votre iPhone ne devrait pas prendre plus de 10 à 15 minutes.

Note : Assurez-vous que votre iPhone a au moins 50 % de batterie restante et que vous êtes connecté au Wi-Fi ou à une autre connexion Internet stable pour permettre à iOS 17 de s’installer sans problème.

Modèles d’iPhone pris en charge par iOS 17

Si vous vous demandez si votre iPhone est compatible avec la mise à jour iOS 17, ne vous inquiétez pas, j’ai tout ce qu’il vous faut. Comme pour chaque mise à jour majeure d’iOS, seuls les iPhone sortis au cours des cinq dernières années prennent en charge iOS 17. Cela signifie que seuls les iPhone XS ou les modèles plus récents bénéficieront de la dernière mise à jour iOS 17. Malheureusement, le fidèle iPhone X n’a pas été retenu cette fois-ci. Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 17 :

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini

iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS, XS Max

iPhone SE (2020 et 2022)

Nouvelles fonctionnalités intéressantes d’iOS 17

Cette mise à jour logicielle introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les iPhone compatibles. Qu’il s’agisse d’ajouts passionnants, tels que les affiches de contact et NameDrop, ou d’outils utiles comme le mode veille et la messagerie vocale en direct, la dernière mise à jour d’iOS 17 propose un grand nombre de fonctionnalités intéressantes qui amélioreront l’expérience de l’utilisateur.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante d’iOS 17 est la fonction « StandBy ». Mettez votre iPhone en mode paysage lorsqu’il est en charge, et l’écran peut afficher des éléments tels qu’une grande horloge, différents widgets et des photos.

Je pense qu’il y a des changements importants que vous pouvez attendre avec cette mise à jour et d’autres que vous oublierez rapidement une fois que l’effet de nouveauté sera passé. Il est également important de souligner que toutes les fonctionnalités annoncées ne seront pas disponibles immédiatement, comme la nouvelle application Journal, qui devrait arriver plus tard dans l’année.

Outre iOS 17, Apple a également iPadOS 17, le changement le plus notable est sans doute la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage d’une manière similaire à ce qu’Apple a ajouté aux iPhone avec iOS 16. La mise à jour ajoute des widgets interactifs, une fonctionnalité également disponible dans iOS 17. Le gestionnaire de scène a également bénéficié d’améliorations très attendues.