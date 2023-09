Le portage de Resident Evil Village sur iPhone sera lancé le 30 octobre

Lors de l’événement iPhone 15, Apple a vanté les prouesses des iPhone 15 Pro et Pro Max en matière de jeu en montrant les smartphones jouant à des jeux tels que The Division, Honkai : Star Rail et Genshin Impact. Vers la fin de cette partie, Tsuyoshi Kanda, producteur chez Capcom, a révélé que Resident Evil Village et Resident Evil 4 pouvaient désormais être joués sur l’iPhone également. Nous disposons désormais d’informations sur le prix et la date de sortie de Resident Evil Village.

Capcom a discrètement révélé une date de sortie du 30 octobre pour Resident Evil Village sur une page consacrée aux versions iOS et iPadOS de Village et du remake de Resident Evil 4. Resident Evil 4 reste listé comme « disponible en 2023 ».

Lors du Tokyo Games Show 2023, Capcom a annoncé que Resident Evil Village sera disponible sur l’iPhone 15 Pro et Pro Max le 30 octobre. Les détenteurs d’un iPad doté d’une puce M1 ou d’une version ultérieure pourront également se procurer le jeu. Il sortira au prix de 39,99 dollars (nous n’avons le prix en France pour le moment), et vous pourrez également acheter le pack DLC Winters Expansion au prix de 19,99 dollars. Le jeu complet est déjà disponible sur les Mac dotés d’une puce M1 ou plus récente, mais la version macOS est en fait 10 dollars moins chère.

Les précommandes commenceront « bientôt » sur l’application Apple Store. Toutefois, vous pourrez profiter d’une démo gratuite. Cette démo sera assortie d’une option d’achat in-app pour débloquer le jeu complet. Si vous précommandez le jeu et le DLC, Capcom indique qu’il inclura un costume supplémentaire pour Rosemary Winters dans le DLC Shadows of Rose.

L’éditeur n’a pas donné de date de sortie pour Resident Evil 4, mais son site Web indique que le jeu est « disponible en 2023 ». Il sera jouable sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, les iPad et les Mac.

Pas d’information pour Resident Evil 4

Lors d’un aperçu de Village sur l’iPhone 15 Pro la semaine dernière, le jeu a semblé fonctionner de manière légitime, à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’un matériel de jeu portable dédié haut de gamme comme la Steam Deck. Les jeux seront compatibles avec les iPad équipés de puces M1 et M2. Cependant, il ne fonctionnera que sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Vous devrez donc passer au smartphone en titane d’Apple si vous voulez voir l’effrayante et grande femme vampire fonctionner en mode natif sur votre iPhone.

Le dernier opus de la série de jeux de survie et d’horreur de Capcom a occupé une place importante lors de la présentation de l’iPhone 15 d’Apple, tout comme le remake de Resident Evil 4, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage et The Division Resurgence. Apple a utilisé ces jeux pour montrer les capacités du nouveau GPU à 6 cœurs des iPhone 15 Pro et Pro Max.