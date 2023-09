Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ : les spécifications détaillées et les rendus de presse

Les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ devraient être commercialisés respectivement à partir de 529 euros et 699 euros pour les modèles Wi-Fi.

Les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ devraient être disponibles en gris, menthe, argent et lavande, cette dernière étant disponible dans des pays limités.

Samsung se prépare à lancer les tablettes Galaxy S23 FE , Galaxy Buds FE et Galaxy Tab S9 FE dans les semaines à venir, et a également commencé à teaser le Galaxy S23 FE.