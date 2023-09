Le prix des Pixel 8 et 8 Pro a fuité directement de Google

Plusieurs rumeurs ont jusqu’à présent suggéré que la gamme Pixel 8 serait plus chère que la gamme actuelle et un document Google qui a fuité indique que la série commencera à un prix plus élevé, mais il n’y a pas que de mauvaises nouvelles.

9to5Google a déclaré aujourd’hui qu’une source de vente leur a dit que les deux nouveaux smartphones seront 100 dollars plus chers que leurs prédécesseurs, mais cela ne semble pas être le cas.

Sur X, @Za_Raczke, connu pour ses fuites sur les Pixel, a réussi à obtenir une copie d’un document promotionnel de Google qui mentionne également les prix des prochains smartphones. En supposant que le document soit légitime, le Pixel 8 commencera à 699 dollars, ce qui le rendra plus cher que le Pixel 7 qui coûte 599 dollars. Le document indique que le Pixel 8 Pro continuera à démarrer à 899 dollars, ce qui signifie qu’il coûtera le même prix que le Pixel 7 Pro.

Le Pixel 7a de cette année était également légèrement plus cher que le Pixel 6a et était livré avec plusieurs mises à niveau, notamment de nouveaux capteurs de caméra, un écran à taux de rafraîchissement plus élevé et le support de la charge sans fil. Par ailleurs, l’augmentation du coût des composants pourrait avoir contraint Google à augmenter le prix.

La raison pour laquelle Google n’a augmenté que le prix du Pixel 8 n’est pas facile à expliquer. Les deux smartphones seront alimentés par la nouvelle puce Tensor G3 qui devrait avoir des cœurs plus récents et un nouveau GPU. Ils auraient également des batteries plus grandes et se chargeraient plus rapidement. Les smartphones sont également susceptibles d’avoir une caméra principale plus grande. Enfin, ils pourraient être pris en charge plus longtemps que l’itération actuelle.

Le Pixel 8 Pro sera le meilleur

Certains des changements clés seront toutefois exclusifs au Pixel 8 Pro. Seul ce modèle devrait, selon les rumeurs, bénéficier d’un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels à plus haute résolution, d’un nouveau module de temps de vol (ToF) et d’un capteur de thermomètre.

Logiquement, c’est le Pixel 8 Pro qui aurait dû devenir plus cher. Mais comme le modèle de base était nettement plus abordable que les smartphones concurrents, Google a peut-être pensé qu’il était plus judicieux d’augmenter son prix. Reste à savoir si cela l’empêchera de devenir l’un des meilleurs smartphones de 2023, car l’un des meilleurs atouts des smartphones Pixel est leur prix raisonnable.

Google a confirmé que les nouveaux smartphones seront dévoilés le 4 octobre. 9to5Google affirme qu’ils seront mis en vente le 12 octobre.