Certains iPhone 15 Pro sont livrés avec des défauts

Selon Majin Bu relayé par Wccftech, certains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sortent de l’emballage avec des défauts. Sur certains de ces appareils, le cadre en titane n’a pas été coloré et lorsque la couleur a été appliquée sur les appareils défectueux, elle ne l’a pas été de manière uniforme. Un autre problème lié à ces appareils défectueux concerne l’emplacement de l’écran, qui n’est pas aligné correctement sur les bords de l’appareil.

Un employé de Foxconn aurait indiqué que le premier lot de smartphones de la série iPhone 15 Pro présenterait des problèmes et c’est apparemment ce que nous constatons ici.

Majin Bu a ajouté un deuxième tweet contenant d’autres images de défauts. Dans ce tweet, l’informateur écrit : « Certains iPhone 15 Pro semblent présenter un désalignement de l’écran, des salissures sur les lentilles de la caméra, des rayures sur l’écran et des signes de dommages dans diverses zones. Cela se produit pour les unités destinées aux marchés américain, chinois et européen ».

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs

