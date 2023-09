Apple pourrait dépasser Samsung en tant que leader mondial des smartphones après le lancement de l’iPhone 15

Apple, pour sa part, connaît généralement son trimestre le plus faible au deuxième trimestre, en raison de la transition entre les anciens et les nouveaux modèles. La production du deuxième trimestre a atteint 42 millions d’unités, soit une baisse de 21,2 % par rapport au trimestre précédent.

Le second trimestre de Samsung est assez impressionnant avec 53,9 millions d’unités livrées dans le monde. Toutefois, son recul de 12,4 % en glissement trimestriel n’est pas surprenant, car l’entreprise a également subi les conséquences de la concurrence, de la récession économique et d’autres facteurs.

Avec une grande variété de portefeuilles, Samsung a beaucoup à offrir aux consommateurs. La sélection comprend ses flagships et même les options les plus économiques pour ceux qui veulent économiser de l’argent.

Dans le cadre de la rivalité entre Apple et Samsung, une nouvelle étude met enfin un terme à ce débat annuel. Selon 9to5Mac , le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a longtemps été la marque de smartphones la plus vendue dans le monde, jusqu’à l’arrivée d’Apple.

Le géant de la technologie à l’origine des iPhone, Apple, pourrait bien détrôner Samsung en tant que leader mondial du marché des smartphones . Avec la sortie de l’iPhone 15 ce mois-ci, cette réalité se rapproche de plus en plus, selon le fournisseur d’informations commerciales TrendForce .