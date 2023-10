Le marché mondial des wearables affiche enfin une croissance au deuxième trimestre

Noise, une entreprise de wearables basée en Inde, était la suivante avec 3,5 millions d’unités expédiées. L’entreprise offre une large gamme de smartwatches Bluetooth et a connu le plus grand gain annuel des fabricants de la liste avec une hausse de 93 % d’une année sur l’autre. La part de marché de l’entreprise a doublé, passant de 4 % au deuxième trimestre de l’année dernière à 8 % cette année. Une autre marque indienne de wearables, Fire Boltt, termine donc à la cinquième place. Fire Boltt a expédié 3 millions d’unités, ce qui représente une hausse considérable de 86 % sur une base annuelle. L’entreprise détient ainsi une part de marché de 7 %, soit une hausse de 75 % par rapport aux 4 % enregistrés au cours du même trimestre en 2022.

