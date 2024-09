Test de résistance : l’iPhone 16 Pro face à la dure réalité des chutes

Sam Kohl, d’Apple Track, a réalisé un test de résistance extrême en comparant la solidité des iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro. Apple affirme que le nouveau Ceramic Shield de l’iPhone 16 Pro est 50 % plus résistant que la génération précédente, mais qu’en est-il réellement ?

Les premières chutes, d’une hauteur de poche et de poitrine, ont causé des dommages mineurs aux deux téléphones, principalement des petites bosses sur la partie inférieure. Cependant, une chute latérale depuis la hauteur de la tête a eu des conséquences plus graves pour l’iPhone 16 Pro, dont l’écran s’est éteint et a subi une fissure en bas. L’iPhone 15 Pro, quant à lui, est resté fonctionnel.

Le talon d’Achille de l’iPhone 16 Pro : ses coins

Kohl explique cette différence par la réduction de 30 % de la taille des bords d’écran de l’iPhone 16 Pro, rendant les coins de l’écran plus vulnérables aux impacts.

Les chutes suivantes, sur le dos puis face contre terre, ont permis de mettre à l’épreuve la résistance du Ceramic Shield. Si l’iPhone 15 Pro a subi des dégâts plus importants lors de la chute sur le dos depuis la hauteur de la tête, c’est l’iPhone 16 Pro qui a mieux résisté.

Lors des chutes face contre terre, l’iPhone 16 Pro a présenté une grande égratignure sur le côté de l’écran, tandis que l’iPhone 15 Pro n’a subi que de légers dommages dans le coin supérieur.

Des résultats mitigés, mais encourageants pour le nouveau Ceramic Shield

Après plusieurs chutes, l’écran de l’iPhone 16 Pro a cessé de fonctionner, mais il a globalement mieux résisté que celui de l’iPhone 15 Pro, confirmant en partie les affirmations d’Apple sur la solidité accrue du nouveau Ceramic Shield.

Ce test de résistance souligne l’importance d’utiliser une coque de protection pour votre iPhone, quel que soit le modèle. Même si le Ceramic Shield de seconde génération semble plus résistant, il ne peut pas garantir une protection totale contre les chutes et les chocs.

En conclusion, bien que l’iPhone 16 Pro ait montré une certaine fragilité au niveau des coins, le nouveau Ceramic Shield semble effectivement plus solide que la génération précédente. Toutefois, il est fortement recommandé d’investir dans une coque de protection pour préserver votre précieux smartphone.