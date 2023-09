Les Galaxy Buds FE s’affichent en deux coloris

Alors que le futur Galaxy S23 FE apparaît de toutes parts avec de plus en plus de détails, un autre appareil de Samsung dans la galaxie Fan Edition fait également son apparition en ligne.

Cette fois, c’est au tour du Galaxy Buds FE de se dévoiler un peu plus : de nouvelles images de rendu montrent les écouteurs abordables en deux coloris, blanc et gris foncé. Le prix présumé ne dépasserait toujours pas les 100 euros.

Alors que nous attendons secrètement la gamme de pointe Galaxy S24 (le temps passe vite, et 2024 est plus proche qu’il n’y paraît), les dernières semaines ont été remplies de fuites et de rumeurs concernant le Galaxy S23 FE. Plus récemment, une rumeur a pratiquement confirmé que le Galaxy S23 FE serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour les marchés américain, chinois et indien, tandis que la variante européenne sera très probablement équipée d’un SoC Exynos 2200.

Quelques jours auparavant, une vue à 360 degrés du Galaxy S23 FE avait fuité et ne laissait rien à l’imagination. 72 heures plus tôt, nous apprenions que le smartphone Fan Edition serait disponible en quatre couleurs…

Reste l’officialisation

Les brefs moments où nous ne sommes pas bombardés par les fuites du Galaxy S23 FE sont l’occasion d’en savoir plus sur les Galaxy Buds FE. Cette paire d’écouteurs a été évoquée pour la première fois en août, lorsqu’un numéro de modèle SM-R400N est apparu et nous a amenés à nous demander s’il pouvait s’agir d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE. Un certificat FCC a ensuite été délivré, puis un prix a été révélé, les plaçant à 88,90 euros.

La dernière fuite en date affirme à nouveau que la nouvelle paire d’écouteurs FE coûtera 88,90 euros, mais cette fois-ci, des images sont disponibles. Comme le souligne WinFuture, la paire est montrée en détail dans les deux options de couleur (blanc et gris foncé) et devrait comporter des haut-parleurs de 12 mm. Il n’y a toujours pas d’information sur la date à laquelle vous pouvez attendre ces nouveaux modèles qui doivent concurrencer les Pixel Buds de la série A de Google, qui sont très abordables (et très performants) et coûtent 109 euros.