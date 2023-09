Amazon dévoile une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour Alexa

Le principal concurrent de Google Assistant, Alexa, bénéficie de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, a annoncé Amazon hier soir. À en juger par ce que nous avons vu lors de la présentation d’Amazon, la future Alexa ressemble à un assistant sous stéroïdes par rapport à l’Alexa d’il y a 10 ans.

Grâce à la puissance de l’IA générative, Amazon a pu améliorer de nombreuses fonctionnalités d’Alexa. L’amélioration la plus importante révélée aujourd’hui est un nouveau modèle de langage étendu (LLM), analogue à la technologie qui alimente ChatGPT et Bing Chat. Cependant, ce LLM semble être plus léger que les services basés sur le GPT, ou bien il passe d’une IA plus basique à un LLM en fonction des besoins. Il a été spécifiquement optimisé pour les interactions vocales.

En gros, Alexa sera plus expressive et aura l’air beaucoup plus décontractée lorsqu’elle discutera avec vous. Dès cette année, les clients aux États-Unis pourront tester en avant-première certaines des capacités offertes par l’IA générative en disant « Alexa, discutons » aux appareils Echo qu’ils possèdent déjà.

Comme mentionné, les propriétaires d’appareils Echo devraient remarquer qu’Alexa semble plus naturelle et conversationnelle qu’auparavant, ainsi que la capacité de l’assistant numérique à raisonner et à comprendre des requêtes complexes, qui a été constamment améliorée.

Amazon a également annoncé qu’il a été en mesure de concevoir de nouvelles expériences de maison connectée et de rendre Alexa plus facile à parler et à interagir. Par exemple, vous pourrez bientôt combiner plusieurs requêtes en une seule en disant : « Alexa, ferme tous les stores, éteins toutes les lumières et démarre l’aspirateur ».

Plus tard dans l’année, Alexa sera capable de détecter le niveau de luminosité et l’activité dans une pièce, et de décider d’allumer ou d’éteindre les lumières. Les clients qui souhaitent bénéficier de cette fonctionnalité doivent rechercher des détecteurs de mouvement et de lumière ambiante portant le badge WWA (Works with Alexa). Selon Amazon, certains appareils Echo équipés de capteurs de mouvement et de lumière ambiante prendront également en charge cette fonctionnalité, notamment le Echo Dot (5e génération).

« Le regard »

Le regard est une autre nouvelle fonctionnalité intéressante annoncée par Amazon. Elle est destinée à aider les clients souffrant de troubles de la mobilité ou de l’élocution en leur permettant de regarder leur tablette pour effectuer des actions Alexa prédéfinies, telles que la lecture de musique et de séries TV, le contrôle de l’environnement domestique et la communication avec des amis et des membres de la famille. Cette fonction commencera à être déployée sans frais supplémentaires dans le courant de l’année sur les tablettes Fire Max 11 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon.

La traduction d’appels fait exactement ce que son nom suggère : elle sous-titre vos appels audio et vidéo Alexa en temps réel. La fonction sera lancée pour les clients Echo Show et sur l’application mobile Alexa aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne plus tard cette année, dans plus de 10 langues, y compris l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand et le portugais.

Un autre nouveau service annoncé par Amazon est Alexa Emergency Assist. Il permettra aux utilisateurs d’obtenir rapidement de l’aide, les mains libres, grâce à un appareil Echo pris en charge. Le service de sécurité mains libres à domicile comprend des fonctionnalités telles que la réponse urgente 24/7, les alertes intelligentes et les contacts d’urgence, et coûte 59 dollars par an.

Une expérience Map View

Enfin, Amazon a annoncé une nouvelle expérience Map View, qui permet aux clients d’utiliser des appareils iOS compatibles pour scanner et créer une carte numérique du plan de leur maison et y épingler leurs appareils connectés.

La nouvelle fonction Map View permet également aux utilisateurs de contrôler leurs appareils, par exemple d’allumer et d’éteindre toutes les lumières d’un simple toucher ou de vérifier si les portes sont verrouillées après avoir quitté la maison précipitamment. Cette fonction sera disponible dans l’application Alexa dans le courant de l’année et arrivera sur Echo Hub au début de l’année 2024.