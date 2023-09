Facebook change son logo, mais ce n’est pas aussi radical que Twitter

Il y a probablement eu de nombreuses réunions, dont certaines se sont déroulées en dehors des heures de travail. Les tableaux blancs ont probablement été gribouillés et essuyés à plusieurs reprises. Les discussions ont probablement été animées, alors que les propositions étaient défendues contre des critiques méprisantes. Et après tout ce travail, après toutes ces contributions intenses, le nouveau logo de Facebook est… eh bien… presque identique à l’ancien.

Meta, le propriétaire de Facebook, a récemment décidé que la plateforme de réseau social avait besoin d’un rafraîchissement de sa marque, mais pas tout à fait à l’échelle de celui qui a vu Twitter se transformer récemment en X, une refonte drastique qui a banni l’emblématique logo de l’oiseau bleu en faveur d’un « X » noir et blanc.

Consciente que le « f » blanc sur fond bleu continue de jouir d’une reconnaissance mondiale massive, l’équipe de Facebook à l’origine du rafraîchissement a décidé qu’il serait judicieux d’opter pour un « f » blanc sur fond bleu. Avec quelques changements très subtils. Vous pouvez voir le nouveau logo à côté du plus récent dans l’image ci-dessus.

Voici l’explication de Meta concernant ces changements, tirée d’un article de blog publié ce mercredi :

Notre intention était de créer un design rafraîchi du logo Facebook qui soit plus audacieux, électrique et éternel. Chacun des nouveaux raffinements distinctifs apporte une plus grande harmonie à l’ensemble du design en tant qu’élément clé de l’identité de l’application. Pour ce faire, nous avons incorporé une expression plus assurée de la couleur bleue de Facebook, qui est conçue pour être plus accessible visuellement dans notre application et qui fournit un contraste plus fort pour que le « f » se démarque

J’aime beaucoup l’expression « une expression plus assurée de la couleur bleue de Facebook ». C’est beaucoup de mots pour dire que le logo est d’un bleu plus foncé ! Blague à part, il est logique que Meta ne modifie que légèrement le logo de Facebook au lieu de le redessiner complètement. Si vous souhaitez faire un voyage dans le temps, l’article de Meta inclut une courte vidéo retraçant l’histoire du logo :

Une approche prudente

Le directeur du design de Facebook, Dave N., a déclaré que l’objectif du travail de l’équipe était de « développer notre base et de créer la marque qui définit notre marque et qui ancre le système d’identité à travers Facebook ». Il a ajouté : « Nous voulions nous assurer que le nouveau logo soit familier, mais dynamique, poli et élégant dans son exécution. Ces changements subtils, mais significatifs, nous ont permis d’atteindre un équilibre optique avec un sentiment de mouvement vers l’avant ». Alors, ressentez-vous cet équilibre optique et cette impression de mouvement vers l’avant ?

Le wordmark Facebook a également été mis à jour, selon l’article de blog. « En utilisant notre police de caractères personnalisée, Facebook Sans, nous avons redessiné le wordmark et le logo afin de créer un traitement cohérent et d’améliorer la lisibilité générale de Facebook », explique Meta. « Tout comme les changements apportés au symbole du logo, ces améliorations nous ont permis de nous appuyer sur l’héritage de notre identité, tout en créant une relation plus forte entre le wordmark et le reste de la police de caractères ».

Il y a également une nouvelle palette de couleurs — étonnamment, il y a beaucoup de bleu — et Meta a également affiné l’apparence des Réactions. « Grâce à notre palette de couleurs élargie, nous avons pu évoquer plus de dimensionnalité et d’émotion dans Reactions. Nous avons ajusté les couleurs pour répondre aux directives sur l’accessibilité des couleurs afin que notre iconographie soit lisible à n’importe quelle taille, suffisamment flexible pour répondre à différents besoins et facile à utiliser ».

Les changements sont certainement subtils, une approche que l’équipe a finalement considérée comme la meilleure façon d’aller de l’avant pour une marque qui se porte déjà plutôt bien, avec un nombre incroyable de 3,08 milliards de personnes — soit 38,4 % de la population mondiale — qui consultent leur compte Facebook au moins une fois par mois.

Meta prévoit d’autres changements dans l’apparence de Facebook. L’entreprise a décrit les mises à jour présentées dans le blog de mercredi comme « la première phase d’un système d’identité rafraîchi » pour l’application, alors gardez l’œil ouvert pour d’autres modifications de design à venir.