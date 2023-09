Le DJI Mini 4 Pro fait l’objet d’un teaser de lancement

Comme pour tout drone DJI à venir, les fuites abondent et il ne reste que peu de surprises au moment où le produit est officiellement dévoilé. Aujourd’hui, nous disposons de l’information la plus concrète sur le dernier drone, puisque DJI a partagé un teaser « Mini to the Max » qui indique l’heure et le jour précis où nous verrons très certainement le DJI Mini 4 Pro : le 25 septembre à 15 heures, heure française.

Il est difficile de savoir, à partir de l’image teaser (ci-dessus), à quel modèle « Mini » DJI fait référence, mais les précédentes rumeurs indiquaient que le Mini 4 Pro serait son prochain lancement. Jusqu’à présent, les fuites suggèrent qu’il s’agira d’une mise à jour progressive du DJI Mini 3 Pro. Et si les rumeurs sont exactes, il pourrait y avoir suffisamment d’éléments dans ce dernier modèle pour mériter une mise à niveau ou certainement pour le positionner comme un choix de premier plan pour les photographes aériens en 2023.

@Quadro_News est une source importante de fuites DJI et a précédemment partagé ce qui semble être l’emballage de vente du DJI Mini 4 Pro, soulignant les améliorations clés que ce drone de 4ème génération, de moins de 250 g, pourrait apporter.

La principale d’entre elles est la détection omnidirectionnelle d’obstacles, récemment vue sur le DJI Air 3, qui pourrait ajouter la détection d’obstacles sur les côtés en plus de ce que le Mini 3 Pro peut déjà faire : détecter de l’avant, de l’arrière et de l’arrière.

👉And here’s the back of the box with the specs:

Weight 249 g

✅Omnidirectional Active Obstacle Sensing

✅4K/10Ofps HDR Video

✅48 MP Photo

✅True Vertical Shooting

✅34-Min Flight

Il est également possible d’augmenter la portée de la transmission, jusqu’à 20 km, soit environ le double de la portée du Mini 3 Pro. Cela dit, la plupart d’entre nous ne seront pas en mesure d’utiliser cette plus grande portée, étant donné les restrictions légales dans de nombreuses régions qui exigent que vous mainteniez une visibilité en ligne de mire avec votre drone.

De réels avantages

Selon les fuites, nous pourrions également obtenir des waypoints — un outil super pratique pour tracer une trajectoire de vol — ainsi qu’un enregistrement vidéo ralenti 4K amélioré, qui grimpera apparemment jusqu’à 100 images par seconde, ainsi que des modes vidéo HDR améliorés.

Mettez ces nouvelles fonctionnalités dans un drone de moins de 250 g, et certains fans de DJI (y compris @Quadro_News) qualifient le Mini 4 Pro de « Air 3 Mini ».

Il semble que le principal compromis par rapport à le Air 3 soit la perte d’un téléobjectif. Mais le potentiel grand avantage, d’après les fuites du moins, est que le reste de la dernière technologie de DJI — y compris OcuSync 4.0 qui permet une plus grande portée de transmission — pourrait être emballé dans un drone plus petit, avec une seule caméra (qui se qualifie pour la catégorie ouverte A1 de l’UE).

Si le Mini 4 Pro, selon les rumeurs, est équipé de la dernière technologie OcuSync 4.0, il sera compatible avec les dernières télécommandes, le RC 2 et le RC-N2. Nous nous attendons à ce que DJI propose le Mini 4 Pro dans un certain nombre de packs différents à des prix variables, en fonction des accessoires choisis.