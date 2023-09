Samsung annonce un téléobjectif de 200 mégapixels avec un zoom 12x sans perte

Samsung vient de publier un long teaser qui indique essentiellement qu’elle souhaite adapter ses capteurs 200 mégapixels haute résolution utilisés dans la caméra principale du Galaxy S23 Ultra et d’autres smartphones, aux capteurs photo à téléobjectif également.

Actuellement, le Galaxy S23 Ultra est équipé d’un téléobjectif de 10 mégapixels à zoom 3x pour les portraits et l’agrandissement des objets proches, avec une ouverture f/2.4, et d’un capteur photo de 10 mégapixels à zoom 10x avec une optique repliée et une ouverture f/4.9.

Samsung note, à juste titre, que les capteurs photo à téléobjectif permettent de réaliser des portraits de qualité supérieure grâce à la réduction de la distorsion des traits du visage et à une profondeur de champ plus faible qui ajoute un effet bokeh à l’arrière-plan. Associé à un capteur d’une résolution exceptionnelle de 200 mégapixels, il permet de créer des portraits étonnamment détaillés de personnes et d’objets et d’augmenter la sensibilité à la lumière lorsque jusqu’à 16 pixels adjacents sont regroupés en un seul pixel virtuel géant.

Malgré la plage de zoom relativement courte de la caméra téléobjectif du Galaxy S23 Ultra par rapport à son monstrueux ensemble de zoom périscopique 10x, Samsung note que « sur un module téléobjectif 3x avec un capteur de 200 mégapixels, des scénarios de zoom sans perte peuvent être exécutés de 3x à 6x à 12x », ce qui « signifie que des scènes plus diverses peuvent être capturées sans aucune perte de résolution ».

Il va sans dire que Samsung est d’avis que ses propres capteurs de caméra de 200 mégapixels seront particulièrement adaptés à cette tâche de zoom sans perte en haute résolution :

En particulier, les ISOCELL HP2 et ISOCELL HP3 de 200 mégapixels améliorent la qualité des prises de vue avec zoom en appliquant un algorithme de remosaïque basé sur l’apprentissage profond qui permet de mieux exprimer les détails optimisés par rapport à la scène. En outre, avec les processeurs d’application (AP) phares tels que la plateforme mobile Snapdragon, l’adoption de composants internes favorisant les calculs parallèles, tels que les processeurs de signaux numériques (DSP) et les unités de traitement graphique (GPU), a permis de créer une synergie et d’améliorer de manière significative la qualité de l’image.

Le Galaxy S24 Ultra sera-t-il équipé d’un téléobjectif de 200 mégapixels ?

Piquée au vif par la sortie du premier iPhone 15 Pro Max d’Apple, doté d’un zoom optique plié 5x, ou par le fait que des sociétés comme OPPO associent des caméras de 50 mégapixels au trio de caméras principales, ultra-larges et zoom, Samsung a apparemment décidé de surpasser tout le monde en termes de résolution pure, une fois de plus.

Il reste à voir comment cela se passera, car lorsque Samsung annonce une nouvelle technologie de caméra ou un nouveau capteur, nous le voyons déployé dans des smartphones quelques mois plus tard, généralement dans des smartphones de Xiaomi ou BBK (Vivo, OPPO, OnePlus) utilisés comme banc d’essai.

Un Galaxy S24 Ultra doté d’un capteur photo principal de 200 mégapixels et d’un téléobjectif de 200 mégapixels constituerait certainement un pas de géant pour la photographie sur smartphone, et compenserait quelque peu l’attrait de l’iPhone 15 Pro Max, mais Samsung est resté muette sur le calendrier exact de déploiement de son idée de capteur à zoom téléobjectif ultra-haute résolution.