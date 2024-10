Galaxy S25 Ultra : Design arrondi, capteurs photo XXL et S Pen amélioré

Le lancement de la série Galaxy S25 approche à grands pas, et Samsung prépare des changements de design notables, notamment pour le modèle phare, le Galaxy S25 Ultra.

En effet, au milieu de toute l’agitation pour savoir si la série sera ou non équipée d’un processeur Exynos 2500, nous oublions peut-être que le design va subir quelques changements.

Fini les angles vifs ! Le Galaxy S25 Ultra adoptera des coins arrondis, améliorant ainsi l’ergonomie et le confort d’utilisation. Le stylet S Pen sera également plus facile à extraire grâce à son emplacement à proximité du coin inférieur droit. Cet emplacement particulier devrait permettre de sortir le stylet plus rapidement et plus facilement pour prendre une note rapide ou faire un croquis.

Ainsi, l’ensemble de la série Galaxy S25 aura une apparence plus uniforme que celle du précédent trio de smartphones, principalement parce que le modèle Ultra, le plus grand et le plus encombrant à tenir en main, aura enfin des coins arrondis, au lieu d’angles vifs. Cette décision de Samsung sera une aubaine pour l’ergonomie du Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy S25 Ultra se vantera d’un capteur principal de 1 pouce

Ce ne sont pas les seuls changements apportés au design, car Samsung va également accorder une plus grande attention au bloc de la caméra. En effet, Samsung va revoir le design de l’appareil photo du Galaxy S25 Ultra. On s’attend à un nouveau capteur principal ISOCELL de 200 mégapixels avec une taille de 1 pouce, pour des photos plus nettes et plus lumineuses en basse lumière. L’ultra grand angle passerait de 12 mégapixels à 50 mégapixels, avec un nouveau capteur ISOCELL JN3 doté de pixels de 0,7 micron.

Ces changements de design, combinés à l’adoption de coins arrondis, donneront au Galaxy S25 Ultra une allure plus moderne et plus élégante. La série Galaxy S25 dans son ensemble ne devrait pas connaître de refonte majeure de son design, mais les améliorations ergonomiques apportées au modèle Ultra devraient renforcer son attrait auprès des utilisateurs.