Microsoft offre des API pour récupérer les enregistrements et transcriptions de réunions Teams

Microsoft a annoncé les prix d’une paire de nouvelles API qui récupèrent les enregistrements et les transcriptions des réunions Teams, disponibles en preview public respectivement pour 0,03 dollar et 0,024 dollar par minute. Grâce à ces données, les développeurs peuvent obtenir des résumés et des informations, et les utiliser pour effectuer des suivis et à des fins de formation et d’intégration.

Microsoft Teams pense que ses API seront mieux utilisées dans le cadre de la veille commerciale et de la veille RH/interview, permettant ainsi de télécharger des enregistrements sous forme de fichiers vidéo MP4 ou des transcriptions sous forme de fichiers VTT. Les fichiers VTT contiennent des informations pratiques telles que les mots prononcés, les temps de parole, la langue et les noms des intervenants.

Un développeur peut générer automatiquement des notes et joindre des séquences de réunion à l’aide de l’un ou des deux ensemble d’API de contenu. D’autres informations, telles que les mesures de sentiment et d’engagement, peuvent également être générées. Microsoft a déclaré : « ces informations aident à rendre les réunions plus productives pour vos utilisateurs, afin qu’ils puissent passer plus de temps à collaborer et à résoudre des problèmes plutôt qu’à prendre des notes et à suivre des actions ».

Le géant de Redmond espère que le fait de fournir à Teams les données à l’endroit exact où elles en ont besoin les aidera à gagner du temps sur les tâches administratives, ce qui leur permettra de se concentrer sur les tâches qui se prêtent le mieux à l’implication humaine. Depuis plusieurs mois, Microsoft intègre des outils d’IA générative dans son logiciel de vidéoconférence, qui est également conçu pour aider les employés à gagner un temps précieux en générant des informations en temps réel.

Une intégration de Microsoft 365 Copilot payante

D’autres entreprises, dont Zoom, proposent également des API pour permettre aux développeurs de s’emparer des informations relatives aux réunions, mais cette société a une approche plus positive de sa tarification. Aujourd’hui, elle a annoncé qu’elle inclurait ses outils d’assistant d’intelligence artificielle gratuitement dans les forfaits payants existants.

Microsoft, pour sa part, a confirmé son intention de facturer aux clients un supplément de 30 dollars par utilisateur et par mois pour son produit, Microsoft 365 Copilot. Certes, les utilisateurs peuvent accéder aux outils d’IA dans la grande majorité des services en ligne de l’entreprise, mais pour de nombreuses entreprises, ce coût pourrait être hors de portée.

Si l’on ajoute à cela des coûts supplémentaires, tels que ceux engendrés par des heures de réunion, l’utilisation de Teams pourrait rapidement devenir une option onéreuse. Bien sûr, tout cela pourrait changer au moment de la disponibilité générale, lorsque l’entreprise décidera de revoir sa tarification, mais pour l’instant, les entreprises qui souhaitent utiliser pleinement Teams et toutes ses fonctionnalités doivent réfléchir attentivement à leurs dépenses.