Des e-mails internes de Microsoft révèlent du streaming de jeux avec le Xbox Cloud Gaming

Selon des e-mails internes révélés dans le cadre de l’affaire FTC contre Microsoft, cette dernière envisage de diffuser des jeux PC en streaming par le Xbox Cloud Gaming.

Comme le rapporte The Verge, les e-mails internes montrent que l’entreprise prévoit d’étendre son service Xbox Cloud Gaming en y ajoutant les jeux PC, une décision qui était à l’origine une réponse à l’existence de Google Stadia.

Le service Xbox permet actuellement de jouer à des jeux sur Xbox Game Pass avec plusieurs appareils — comme les Xbox Series X|S, la Xbox One, le PC et les appareils mobiles et tablettes d’Apple et d’Android — mais il est actuellement limité aux titres Xbox.

Les e-mails internes montrent des conversations sur Stadia datant de juillet 2021 entre le PDG de Microsoft Satya Nadella, le chef de Xbox Phil Spencer, le responsable de Cloud Gaming, Kareem Choudhry, et la responsable de Xbox Creator Experience, Sarah Bond. « Il semble qu’ils auront une longueur d’avance parce que leur matériel est plus générique : VM Linux + réseau… Mais je suppose que nous ferons la même chose pour le Game Pass PC, n’est-ce pas ? », a demandé Nadella.

Spencer a répondu et confirmé que Microsoft travaillait sur un moyen de diffuser des jeux PC natifs sur le cloud, et a déclaré : « Google a la possibilité de réutiliser son matériel Linux dans le cloud et oui, comme nous diffusons des jeux PC natifs à partir d’une UGS Azure, nous aurons plus de scénarios de réutilisation pour récupérer les coûts ».

Un regard sur la concurrence

« Phil a raison. Sarah [Bond] et moi-même, en partenariat avec l’équipe de Jason [Zander], sommes en train de développer un SKU Azure approprié… dans le cadre d’une série qui répondra à la demande des clients que nous voyons en externe pour l’IAAS et pour exécuter notre pile de streaming PC xCloud », a ajouté Choudhry.

Cette décision semble avoir été prise dans le but de concurrencer Stadia — qui a maintenant fermé ses portes — comme l’a écrit Spencer : « Google est en train d’essayer de transformer Stadia en une UGS Google Cloud et de se débarrasser de son service de première partie consommateur ».

Le patron de Xbox a également expliqué que bien que Google soit un « concurrent massif et agressif », il était « surpris par leur manque de progrès avec Stadia », avant d’ajouter que le concurrent numéro un de Microsoft pour Xbox Cloud Gaming est actuellement GeForce Now de NVIDIA. « Mais nous gardons un œil sur Google et Amazon avec Luna (également en difficulté) », a déclaré Spencer.

Même si les e-mails internes montrent que Microsoft travaillait à l’implémentation de jeux PC natifs pour son service cloud en juillet 2021, l’entreprise n’a rien dit d’officiel à ce sujet.