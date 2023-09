Garmin va dévoiler la Vivoactive 5 demain, et devrait avoir une autonomie folle

Si vous ne savez pas si vous devez ou non vous procurer l’Apple Watch Series 9, d’apparence familière et légèrement améliorée, dès sa sortie dans les magasins du monde entier ce vendredi, vous devriez peut-être attendre et jeter un coup d’œil à la dernière montre connectée de Garmin, compatible avec Android et iOS.

Le tout nouveau modèle Vivoactive 5 devrait voir le jour demain, le 20 septembre. C’est juste à temps pour vous faire reconsidérer votre achat de la Series 9 si vous voulez quelque chose de raisonnablement élégant, polyvalent et puissant capable de produire des scores d’endurance beaucoup plus élevés entre les charges.

Selon les informations internes vraisemblablement exactes recueillies et publiées par Dealabs avant l’annonce officielle de la Vivoactive 5, elle sera capable de rester allumée jusqu’à 11 jours avec une seule charge en « mode smartwatch ».

Bien que plusieurs appareils Garmin puissent facilement dépasser ce chiffre, 11 jours représenteraient une amélioration significative par rapport aux 8 jours d’autonomie maximale promis par l’actuelle Vivoactive 4. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Vivoactive 5 devrait également améliorer l’écran transflectif (MIP) plutôt rudimentaire de son prédécesseur grâce à la technologie AMOLED de pointe, ce qui devrait normalement avoir un effet néfaste sur l’autonomie de la batterie.

La Garmin Vivoactive 5 serait capable de rester allumée jusqu’à 21 heures sans interruption, même si vous gardez votre GPS activé en permanence, contre 18 heures pour la Vivoactive 4 dans un scénario d’utilisation similaire.

Par rapport à la Venu 3, ces chiffres sont légèrement inférieurs, mais ils sont certainement assez élevés pour écraser toutes les meilleures smartwatches de marques concurrentes comme Apple et Samsung dans ce domaine très important.

L’écran tactile AMOLED de haute qualité de la Vivoactive 5 de 42 mm mesurera apparemment 1,2 pouce de diagonale et affichera une résolution de 390 x 390 pixels. Si ces chiffres vous semblent familiers, c’est peut-être parce qu’ils ont été « empruntés » à la Venu 3 S 41 mm.

De nombreux capteurs de santé

Commençons par les manques : pas d’ECG, pas de capteur de température corporelle. Mais, concentrons-nous de nombreux points forts de la Vivoactive 5 plutôt que sur ses quelques faiblesses notables.

Il s’agit notamment de toutes les fonctions et capacités pratiques introduites avec la Venu 3 et la Venu 3 S, du coaching personnalisé sur le sommeil à la détection de la sieste, en passant par la variabilité de la fréquence cardiaque, les pratiques de méditation guidée, un mode fauteuil roulant pour aider les personnes dans le besoin et un rapport matinal pour commencer la journée du bon pied, ainsi que tout ce qui est déjà présent sur le Vivoactive 4, notamment le suivi de l’énergie de la batterie du corps, le suivi du stress tout au long de la journée, la technologie de saturation en oxygène du sang, les applications sportives intégrées, la prise en charge du Garmin Coach, et ainsi de suite.

La liste des outils de suivi de la santé et de l’activité physique est longue et impressionnante pour une smartwatch qui devrait conserver le prix de son prédécesseur, du moins en France. Elle coûterait 299,99 euros en France.