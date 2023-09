by

Les ouvriers de Foxconn gagnent plus en fabriquant le Mate 60 Pro que la gamme iPhone 15

Le South China Morning Post a publié des informations intéressantes sur les deux smartphones les plus surveillés du moment. Le Huawei Mate 60 Pro fait l’objet d’une attention particulière de la part des représentants du gouvernement américain qui tentent de comprendre comment Huawei et SMIC (le plus grand fondeur chinois) ont créé des puces Kirin 9000 S 5G en 7 nm malgré les sanctions américaines. Huawei n’est pas autorisé à recevoir des puces de pointe fabriquées par des fonderies qui utilisent des technologies américaines pour produire des puces.

Par conséquent, les modèles phares de Huawei, les séries Mate 50 et P60, ont utilisé le processeur d’application Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, après que l’entreprise a obtenu une licence pour importer les composants. Cependant, Qualcomm a été contraint de modifier ces puces afin qu’elles ne fonctionnent pas avec les réseaux 5G. Or, le Mate 60 Pro utilise des puces produites par SMIC à l’aide de son nœud de processus 7 nm de seconde génération, et ces puces sont compatibles avec la 5G.

L’autre smartphone qui fait l’objet d’une attention particulière, mais pour une raison différente, est l’iPhone 15. Apple vient de dévoiler les quatre nouveaux modèles de la série et les acheteurs de smartphones du monde entier examinent attentivement les nouveaux modèles pour déterminer lesquels ils souhaitent acheter. Ils veulent également voir le nouveau port USB-C sur les appareils.

Il est intéressant de noter qu’en Chine, le Mate 60 Pro et l’iPhone sont assemblés par le même fabricant sous contrat, Foxconn. Et, l’unité de Foxconn qui assemble les smartphones Huawei paie ses employés plus que l’unité qui assemble l’iPhone.

Deux agents de recrutement ont déclaré au SCMP que la division FIH de Foxconn, une filiale anciennement connue sous le nom de Foxconn International Holdings, proposait la semaine dernière aux nouveaux employés 26 yuans de l’heure (3,34 €) pour aider à assembler le Mate 60 Pro dans l’usine Foxconn du district de Longhua à Shenzhen. Parallèlement, les ouvriers qui participent à l’assemblage de l’iPhone au sein de l’iDPBG (integrated Digital Product Business Group) de Foxconn gagnent 21 yuans de l’heure (2,70 €), soit 19,2 % de moins que ceux qui construisent le Mate 60 Pro.

Un écart expliqué ?

Un agent de recrutement de Shenzhen, portant le nom de famille Xu, a déclaré : « Les nouveaux employés sauront quel smartphone ils fabriquent une fois que l’usine les aura répartis dans différentes équipes en fonction de la demande actuelle, mais ces jours-ci, ils ont plus de chances de fabriquer des smartphones pour Huawei ». L’agent a ajouté que ceux qui fabriquent l’iPhone gagnent moins que ceux qui travaillent pour l’unité FIH de Foxconn parce que l’unité de production de l’iPhone offre plus d’avantages sociaux aux travailleurs.

À Zhengzhou, où se trouve la plus grande usine d’iPhone au monde, Foxconn offre aux employés une prime de signature maximale de 6 480 yuans (831,73 euros). Par ailleurs, cette année pourrait être l’une des années les plus difficiles pour le lancement de l’iPhone en Chine. Non seulement l’introduction du Huawei Mate 60 Pro a déclenché une vague de fierté nationaliste dans le pays, mais le PCC a interdit l’utilisation de l’iPhone dans les bureaux du gouvernement en invoquant des problèmes de sécurité avec le téléphone.