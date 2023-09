Le chatbot Bard peut désormais trouver des réponses dans les services de Google

Le chatbot Bard de Google ne se contente plus d’extraire des réponses du Web : Google Bard peut désormais analyser vos Gmail, Docs et Drive pour vous aider à trouver les informations que vous recherchez.

Grâce à cette nouvelle intégration, vous pouvez demander à Bard de trouver et de résumer le contenu d’un e-mail ou même de mettre en évidence les points les plus importants d’un document que vous avez stocké dans Drive.

Les cas d’utilisation de ces intégrations, que Google appelle des extensions, sont multiples, mais elles devraient vous éviter de devoir passer au crible une montagne d’e-mails ou de documents pour trouver un élément d’information particulier. Vous pouvez ensuite demander à Bard d’utiliser ces informations d’une autre manière, par exemple en les insérant dans un graphique ou en créant un résumé à puces. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en anglais.

Si le fait de donner à Bard l’accès à vos e-mails et documents personnels suscite des inquiétudes quant à la confidentialité et à l’utilisation des données, Google affirme qu’il n’utilisera pas ces informations pour entraîner le modèle public de Bard, et qu’elles ne seront pas non plus vues par les évaluateurs humains. Vous n’avez pas non plus à activer les intégrations avec Gmail, Docs et Drive. Google vous demandera d’abord de l’activer et vous pourrez la désactiver à tout moment.

Les extensions de Bard ne se limitent pas non plus à Gmail, Docs et Drive. Google a également annoncé que le chatbot se connectera également à Maps, YouTube et Google Flights. Cela signifie que vous pouvez désormais demander à Bard d’obtenir des informations sur les vols en temps réel, de trouver des attractions à proximité, de faire remonter des vidéos YouTube sur un certain sujet, et bien d’autres choses encore. Google activera ces trois extensions par défaut.

Le Bouton « G » s’améliore

Google apporte également d’autres améliorations notables à Bard. Il s’agit notamment d’un nouveau moyen de vérifier les réponses de Bard grâce au bouton « Google It » du chatbot. Alors que ce bouton permettait auparavant de rechercher des sujets liés à la réponse de Bard sur Google, il indiquera désormais si les réponses de Bard contiennent des informations que Google Recherche corrobore ou contredit.

Lorsque vous appuyez sur le bouton « Google It » sur les réponses prises en charge, Google surligne en vert les informations vérifiées par la recherche, tandis que les réponses non validées sont surlignées en orange. Vous pouvez passer la souris sur les phrases surlignées pour obtenir plus de détails sur ce que Bard a pu faire de bien ou de mal. Google ajoute également un moyen de poursuivre une conversation avec Bard sur la base d’un lien partagé, ce qui vous permet d’approfondir une question déjà posée par quelqu’un.

Depuis l’introduction de Bard en février, Google a progressivement ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de générer et de déboguer du code, ainsi que de créer des fonctions pour Google Sheets. Google a récemment ajouté la prise en charge de Google Lens dans Bard, ce qui vous permet d’utiliser l’outil pour trouver des idées de légendes pour une photo ou pour trouver plus d’informations à son sujet.