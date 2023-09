X (Twitter) pourrait devenir un site payant pour lutter contre les bots

L’époque de la gratuité de X pourrait bientôt être révolue, son propriétaire Elon Musk ayant déclaré que l’entreprise pourrait commencer à facturer une redevance mensuelle. Autrement dit, tous ceux qui utilisent actuellement la version gratuite de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pourraient bientôt être invités à payer un « petit » montant mensuel pour accéder au service.

Selon TechCrunch, Elon Musk a révélé cette possibilité lors d’une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Musk a déclaré que les bots étaient la raison pour laquelle l’entreprise pourrait devenir un service d’abonnement.

Elon Musk a décrit les « vastes armées de bots » sur le réseau social comme un « problème très difficile » et a déclaré qu’en conséquence, la plateforme « s’oriente vers un petit paiement mensuel pour l’utilisation du système X ». « C’est le seul moyen auquel je pense pour lutter contre les vastes armées de bots », a expliqué Musk. « Parce qu’un bot ne coûte qu’une fraction de penny — disons un dixième de penny — mais même s’il doit payer… quelques dollars ou quelque chose comme ça, le coût effectif des bots est très élevé », a-t-il ajouté.

Il a ajouté qu’une nouvelle méthode de paiement devrait être enregistrée pour chaque bot, ce qui constituerait une contrainte supplémentaire pour ceux qui créent des comptes automatisés.

Les bots les plus malveillants peuvent remplir les boîtes de réception DM et les réponses des utilisateurs avec d’ennuyeux spams, diffuser des contenus haineux ou tenter d’influencer les élections, et peuvent finir par ruiner l’expérience de l’utilisateur.

Musk n’a pas voulu donner de détails sur le coût de l’abonnement ni préciser si des avantages ou des fonctionnalités seraient offerts en échange du paiement.

La lutte contre les bots

Actuellement, X ne propose qu’un seul abonnement, appelé Premium. Le niveau payant est issu de Twitter Blue et offre une série de fonctionnalités telles qu’un bouton d’édition, un classement prioritaire dans les conversations et les recherches, des messages plus longs, un formatage du texte et moins de publicités. Premium coûte actuellement jusqu’à 100 euros par an, mais on s’attend à ce que tout nouveau tarif introduit pour les utilisateurs non Premium soit considérablement plus bas.

Comme pour de nombreuses idées annoncées par Musk, il est impossible de dire à quel moment les utilisateurs de X non Premium pourraient être amenés à payer une redevance mensuelle, si tant est qu’ils le fassent. X a connu un certain nombre de changements controversés depuis que Musk en a pris la direction, mais celui-ci pourrait bien être le plus controversé à ce jour, et certainement celui qui pourrait coûter à l’entreprise le plus grand nombre d’utilisateurs.

Musk a également déclaré lors de la diffusion en direct que X comptait actuellement 550 millions « d’utilisateurs mensuels », sans toutefois préciser combien d’entre eux pourraient être des bots plutôt que des humains. En effet, si la redevance à venir s’avère efficace pour éliminer les bots et empêcher la création de nouveaux, le nombre d’utilisateurs de X semble devoir diminuer, du moins à court terme, ce qui pourrait avoir une incidence sur le montant que la société peut facturer aux annonceurs. En outre, la base d’utilisateurs sera affectée par ceux qui ne voudront pas payer pour le service et s’en iront…