Panos Panay surprend en quittant Microsoft avant l’événement Surface, et se dirigerait vers Amazon

Lundi matin, Panos Panay, vice-président exécutif et directeur des produits de Microsoft, a annoncé qu’il quittait l’entreprise après presque 20 ans de carrière.

After 19 incredible years at Microsoft, I’ve decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with. —Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023

Cette nouvelle faite sur X (anciennement Twitter) intervient trois jours seulement avant un événement qui se tiendra à New York et au cours duquel seront annoncées les dernières nouveautés en matière de matériel Surface. Panay était en charge du développement de Surface et de Windows, et la journaliste technologique chevronnée Mary Jo Foley rapporte que « la planification et la gestion des versions de Windows » seront désormais dirigées par Pavan Davuluri, vice-président d’entreprise de Windows Silicon & Systems Integration. Mary Jo Foley ajoute que « MS dit qu’elle est toujours engagée dans Surface (et Mixed reality) malgré le changement ».

Panos Panay is leaving Microsoft. Pavan Davuluri is now heading up Windows release planning and management and reporting to Rajesh Jha. MS says it’s still committed to Surface (and Mixed reality) despite the change —Mary Jo Foley (@maryjofoley) September 18, 2023

« Après 19 années incroyables chez Microsoft, j’ai décidé de tourner la page et d’écrire le prochain chapitre », a écrit Panay dans son tweet. « Je suis à jamais reconnaissant du temps passé chez Microsoft et des personnes incroyables avec lesquelles j’ai eu l’honneur de créer des produits ». Selon la page LinkedIn de Panay, il avait gravi les échelons depuis son embauche initiale en tant que responsable de programme de groupe, matériel PC, en avril 2004.

« Merci, Panos, pour votre impact sur nos produits, notre culture, notre entreprise et notre industrie au cours des deux dernières décennies », a écrit le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un e-mail envoyé à l’ensemble de l’entreprise par le vice-président exécutif des expériences et des appareils, Rajesh Jha, annonçant le départ, comme le rapporte XDA. « Je vous suis reconnaissant pour votre leadership, votre soutien et tout ce que vous avez fait pour Microsoft, nos clients et nos partenaires. Comme Rajesh l’a déclaré, nous restons fermes et convaincus dans notre stratégie et Yusuf Mehdi prendra la direction de nos activités et produits Windows et Surface à l’extérieur ».

Quelle est la prochaine étape pour Microsoft ?

D’après les fuites d’informations sur les détaillants européens rapportées la semaine dernière, l’événement de ce jeudi comprendra le lancement du Surface Laptop Go 4 et du Surface Laptop Studio 2. Le Studio est apparemment mis à niveau avec un processeur Intel Core i7-13700H ou i7-13800H et un GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM, ainsi qu’avec les dernières spécifications Wi-Fi et Bluetooth. Le Surface Laptop Go 4, quant à lui, est rafraîchi pour inclure un processeur Intel Core i5-1235U. Microsoft n’a pas commenté le rapport de WinFuture.

Quant à Panay, The Verge a publié l’intégralité de l’e-mail de l’entreprise annonçant son départ de Microsoft. Rajesh Jha y souligne que « sous la direction de Panos, l’équipe a créé la marque emblématique Surface avec des produits appréciés », ajoutant que « plus récemment, en tant que leader de Windows, l’équipe a apporté des services et des expériences incroyables à des centaines de millions de personnes avec Windows 11 sur des appareils innovants, y compris ceux de nos partenaires OEM ».

Quelle est la prochaine étape pour Panay ?

Quelques heures après l’annonce du départ de Panay de Microsoft, Bloomberg a révélé sa prochaine destination. Citant des « personnes familières avec la situation », Bloomberg rapporte qu’il part chez Amazon pour diriger la division qui supervise l’assistant numérique Alexa et les enceintes connectées Echo. Il semble qu’il remplace David Limp, le chef de la division des appareils d’Amazon, puisque le Wall Street Journal a annoncé la retraite imminente de Limp le mois dernier.

Quant à la date du départ de Panay de Microsoft, qui coïncide avec la semaine où l’entreprise a prévu de dévoiler son matériel, il s’agit peut-être d’une coïncidence. Mercredi, la veille de l’événement Surface, Amazon organise sa propre présentation de nouveaux appareils sur son campus d’Arlington, en Virginie. L’article de Bloomberg ne dit pas si Panay est attendu à l’événement matériel d’Amazon, bien qu’il note qu’Amazon n’a pas répondu à la demande de commentaire de l’agence, tandis que Microsoft a refusé de commenter.