La date de sortie et le nom de la Galaxy Ring révélés dans une nouvelle fuite

En plus de confirmer le nom, le média affirme que l’application contenait également une fenêtre de lancement pour le gadget qui s’y cachait. Apparemment, l’application indique que la bague connectée sortira en 2024 . Cela correspond à une fuite d’il y a quelques jours qui suggérait que la bague Galaxy Ring pourrait apparaître avec le Galaxy S24 lors du prochain événement Unpacked, et qu’elle pourrait être la star du spectacle.

