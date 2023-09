Les capacités des batteries de l’iPhone 15 sont dévoilées

Apple a enfin dévoilé la gamme iPhone 15, qui est dotée de caractéristiques intéressantes comme un port USB Type-C, des caméras de 48 mégapixels, la Dynamic Island, et bien plus encore. Alors que nous avons tout ce qu’il faut concernant la gamme, la capacité de la batterie est toujours cachée (une affaire habituelle !) et Apple en a à peine parlé lors de l’événement.

Selon une liste réglementaire chinoise relayée par MySmartPrice, l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont vu leur batterie augmenter de 2,3 % par rapport à celle de la série iPhone 14.

L’iPhone 15 est doté d’une batterie d’une capacité de 3 349 mAh, tandis que l’iPhone 15 Plus dispose pd’une batterie de 4 383 mAh. Pour rappel, l’iPhone 14 et le 14 Plus disposent respectivement d’une batterie de 3 279 mAh et de 4 325 mAh. L’iPhone 15 Pro est alimenté par une batterie de 3 274 mAh et l’iPhone 15 Pro Max par une batterie de 4 442 mAh, la plus grande de toutes. À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro dispose d’une batterie de 3 200 mAh et l’iPhone 14 Pro Max d’une batterie de 4 323 mAh.

Apple affirme que l’iPhone 15 Pro Max et le 15 Pro peuvent offrir respectivement jusqu’à 29 et 23 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 15 et le 15 Plus peuvent offrir respectivement jusqu’à 26 et 20 heures de lecture vidéo.

L’année dernière, l’iPhone 14 Plus a remporté le titre « d’iPhone doté de la plus grande batterie ». Mais cette année, c’est le onéreux iPhone 15 Pro Max qui l’a emporté. Il est également doté d’une fonction de zoom optique 5x et son prix de départ est élevé : 1 479 euros. Vous bénéficiez également d’un châssis en titane, d’un port USB Type-C 3.0, d’un écran ProMotion à 120 Hz et la Dynamic Island, et de bien d’autres choses encore. Ces caractéristiques se retrouvent également sur l’iPhone 15 Pro, mais il dispose d’un écran plus petit de 6,1 pouces. Les modèles iPhone 15 Pro sont également équipés du chipset A17 Pro Bionic et disposent de 8 Go de RAM.

Un iPhone 15 Pro retardé

Quant à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus, ils sont dotés d’un écran de 6,1 pouces et d’un écran de 6,7 pouces avec la Dynamic Island, mais pas de ProMotion. Tous deux sont équipés du chipset A16 Bionic de l’année dernière, d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, etc. L’iPhone 15 et le 15 Plus sont proposés respectivement à partir de 969 et 1 119 euros.

Dans le même ordre d’idées, la série iPhone 15 a été mise en précommande, mais la triste nouvelle est que l’expédition des modèles iPhone 15 Pro a été retardée. Achèterez-vous le nouvel iPhone 15 ?